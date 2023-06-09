Mehmet Şimşek'ten 'Hafize Gaye Erkan' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 22:59
Mehmet Şimşek'ten 'Hafize Gaye Erkan' mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TCMB Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan sn Hafize Gaye Erkan’ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sn Erkan bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun."


Mehmet Şimşek Hafize Gaye Erkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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