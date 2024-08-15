Yeni öğretim yılı başlarken alışverişe hazırlanan veliler yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyor

Yayınlanma: 15.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2024 - 04:00

Yaz aylarının sonuna yaklaşılmasıyla okul alışverişlerinde de hareketlenme başladı. Son yıllarda her alışverişte yeni yüksek fiyatlarla karşılaşmaya alışan tüketiciler, benzer bir tabloyu okul alışverişlerinde de yaşıyor. Kırtasiye malzemeleri ortalamada yüzde 55 arttı. Geçen yıl bin 53 TL’ye dolan çanta bu yıl bin 625 TL’ye doluyor. Kantinciler yeni sezona yüzde 25 zamla başlamayı planladıklarını söylerken serviste ise İstanbul’da UKOME kararı yüzde 16 zam olmasına karşın özel okullarda bu oranlar yüzde 200’leri buluyor. Ankara’da ise resmi zam yüzde 40 oldu. Üç meslek grubu da alışverişin düşmesi korkusuyla maliyet zamlarını tam anlamıyla yansıtamadıklarını söyledi.

Kırtasiye ürünleri fiyatlarındaki artışın enflasyonla paralel hatta bazı ürünlerde enflasyonun altında olduğunu söyleyen Türkiye Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Genel Sekreteri İrem Özkal, “Bu ürünlerin bir yıl kullanıldığını da unutmayın. Yıllık bir masraf. Bu nedenle ilk vazgeçilecek olmamalı, eğitimden taviz vermemeliyiz. Biz fiyatları düşük tutmak için yeterince çabalıyoruz. Bu yıl malzeme fiyatlarının sınırlı ölçüde artmasının sebebi de sektörümüzün hammaddeleri erkenden alıp stoklu üretmesidir. Güncel maliyetlerle üretilmediler yani” dedi.

ÖZELLER FİYATI UÇURUYOR

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, ise şunları söyledi: “Biz yüzde 40 zam istemiştik ama UKOME’den yüzde 16 kararı çıktı, esnaf açısından yetersiz bir zam. Devletin resmi enflasyonu bile yüzde 60’ı gösteriyor. Biz yüzde 16 yapabilirken özel okullar yüzde 200’leri aşan zamlar yapıyor. Arada komisyoncular var bu parayı onlar alıyor. Hem veliler hem esnaf mağdur oluyor. Biz özel okulu devreden çıkarıp veli ile anlaşıyoruz, bu kez de okul bizi bahçeye almıyor öğrenciler yola çıkmak zorunda kalıyor.”

Velilerin bütçesinde önemli bir gider kalemi olan diğer alan ise okul kantinleri. Burada da esnaf yüzde 25 zamla yeni sezona girmeyi planlıyor. Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, “Maliyetlerimizin çok altında bir zam ama mecburuz. Çünkü üstünde zam yaparsak satışlar düşecek yine kiramızı ödeyemeyeceğiz. Bugün hangi veli aylık 4-5 bin lira harçlık verebilir çocuğuna. Mecburen fiyatlarımızı düşük tutacağız, sonra kamuoyunda suçlu ilan ediliyoruz” diye konuştu.

MERDİVENALTI UYARISI

TÜKİD Başkanı Vecdet Şendil velileri merdivenaltı üretilen ürünlere karşı uyardı. Şendil, “Veliler, merdivenaltı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalıdır. Kimliği belli olan ürünler alınmalı. Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalılar. Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olan, yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeliler. Özellikle boya kalemlerinde ‘CE’ işareti ve ‘EN71 standardına uygundur’ ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalılar” dedi.