Yeni öğretim yılı yaklaşıyor: Bir öğrencinin çantasını doldurmak asgari ücretin yarısı!

Okulların açılmasına iki hafta kala veliler eğitim masraflarıyla karşı karşıya. İktidarın ekonomi politikaları nedeniyle daha okullar açılmadan aileler büyük bir mali yükün altına giriyor. İstanbul’da kırtasiye fiyatları 12 bin TL’ye kadar çıkarken, servis ücretleri de üç büyük kentte aileleri zorlayacak seviyeye ulaşıyor.

Kaleminden çantasına, üniformasından servisine kadar gelen zamlar, velileri okullar açılmadan borçlanmaya itiyor. Asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışan, sadece çocuklarını okula gönderebilmek için gelirinin yarısını harcamak zorunda kalıyor. BirGün'den Ebru Çelik'in haberine göre, kiraların 25 bin TL’yi aştığı İstanbul’da veliler kırtasiye ve servis masrafları arasında sıkışmış durumda.

KIRTASİYE FİYATLARI CEP YAKIYOR

İstanbul’da yapılan araştırmalara göre, bir öğrencinin okula başlama maliyeti en az 6 bin 500 TL’ye, kaliteli ürünlerle 12 bin TL’ye kadar çıkıyor. Geçen yıl 3 bin 500 TL’ye dolan okul çantası, bu yıl neredeyse iki katına ulaştı. Toptancıdan alışverişte en düşük fiyat 2 bin 627 TL iken, kaliteli ürünlerde 8 bin 13 TL’ye kadar yükseliyor. Okulların açılacağı hafta fiyatların daha da artması bekleniyor.

Avcılar Cihangir’de yapılan bir kırtasiye araştırmasında, en ucuz ürünlerle hazırlanan sepet 6 bin 555 TL tuttu. Kaliteli ürün tercih edildiğinde fiyat 12 bin 180 TL’ye, yani asgari ücretin yarısına ulaşıyor. Denizköşkler’deki bir başka kırtasiyede ise eksik bir listenin en düşük fiyatı 4 bin 562 TL, kaliteli ürünlerle 9 bin 872 TL’ye çıkıyor. Beyoğlu’nda 12 kalemlik eksik bir liste 4 bin 96 TL’ye dolarken, kaliteli ürünlerle üniforma hariç fiyat 6 bin 554 TL’ye ulaşıyor.

İstanbul kırtasiye fiyatları:

Sırt çantası: 2.500–5.000 TL

2.500–5.000 TL Suluk: 500–1.000 TL

500–1.000 TL Beslenme çantası: 200–500 TL

200–500 TL Resim defteri: 180–500 TL

180–500 TL Pastel boya: 380–480 TL

380–480 TL Sulu boya: 230–400 TL

230–400 TL Keçeli kalem: 325–375 TL

325–375 TL Kuru boya kalemi: 270–430 TL

270–430 TL Kurşun kalem: 20–150 TL

20–150 TL Kalem kutusu: 280–800 TL

280–800 TL Okul üniforması: 1.000 TL

SERVİS ÜCRETLERİ DE AİLELERİ ZORLUYOR

İstanbul: Kırtasiye masraflarına ek olarak servis ücretleri de artıyor. Esnaf odası, okul servis ücretlerine yüzde 50 zam talep etti. Kabul edilirse 0-3 km arası ücret 3.800–3.900 TL, en uzak mesafe ise 6.100–9.150 TL olacak.

Ankara: Servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. 0-3 km arası 21.745 TL, 10-15 km arası 33.210 TL olacak. 15 km’den uzun mesafelerde kilometre başına ücret uygulanacak.

İzmir: 0-3 km için devlet okullarında 2.762 TL, anaokulu ve özel okullarda 3.313 TL. Araçlarda hostes bulunması halinde ücretler yüzde 30 artıyor.

Kırtasiye ürünlerinden servis ücretlerine kadar her alandaki zamlar, eğitim dönemini veliler için borçlanma dönemi hâline getiriyor. Bir öğrencinin çantasını doldurmak asgari ücretin yarısına ulaşırken, milyonlarca veli daha ilk ders zili çalmadan borç defterini açmak zorunda kalıyor. Eğitimin bir hak olmasına rağmen, Türkiye’de giderek “parası olanın erişebildiği bir ayrıcalık” hâline geliyor.