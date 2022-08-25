Prof. Dr. Aziz Konukman, yeni OVP’nin taslak haldeyken tartışılmasını önerdi

25 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

İktidar eğer ‘bütçe hakkı’nı önemsiyorsa Orta Vadeli Program’ın (OVP) öncesinden kamuoyuna açıklaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aziz Konukman şöyle devam etti: “OVP ‘oldu bitti’ye getirilmemeli. Toplumun bilgisine sunsunlar. Yıl sonu TÜFE hedefi nedir? Akademisyenler tartışsın. Ortalama dolar kuru nedir, söylensin. Bu kur korumalı mevduatları da yakından ilgilendiriyor. Ham petrol ortalama ne olacak? Uzmanlarla tartışılsın. Tutup da lap diye oraya yazmasınlar. Yoksa 2022 bütçesinin başına gelen olur.”

Geçen yılki OVP’de bu yıl için doların 9.27 TL, TÜFE’nin yüzde 9.8 olması öngörülmüştü. Bu hedefler tutmadığı gibi büyük sapma da oldu. Konukman, daha ocak-şubatta bütçenin kadük hale geldiğine işaret ederek iktidarın ek bütçe çıkarmak zorunda kaldığını bildirdi. Konukman şu çağrıyı da yaptı: “6’lı masa ve yeni sosyalist blok da bu konunun takipçisi olmalı. Bütçe hakkı açısından bu tutum çok önemli.”