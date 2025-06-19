Yeni Şafak’tan bir salvo daha: Bakan Şimşek ve Merkez Bankası hedefte!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından faizi 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltmişti. Yeni Şafak gazetesi, mayıs ayında enflasyonun yüzde 35,41’e gerilediğini belirterek enflasyon ile faiz arasındaki makasın 10 puanı aştığını vurguladı. Gazete, ekonomi politikalarını eleştirerek 26 Mayıs 2025 tarihli manşetinde “Binlerce işletme kapısına kilit vurdu, emek yoğun sektörlerde işten çıkarmalar başladı” ifadeleriyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef almıştı.

Yeni Şafak, "Enflasyon verisi, bugün toplanacak Merkez Bankası’na faizlerde güçlü bir indirim yapması için yeterli alan açtı. Yüksek indirim reel sektörün nefes alması için de kritik önemde" değerlendirmesine yer verdi. Daha önce de eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı, 5 toplantıdan 3’ünde faiz artırımı kararı verdiği için eleştiren gazete, "Bu operasyonu kim adına çektiniz" ifadeleriyle Ağbal’ı hedef göstermiş ve ardından Ağbal görevden alınmıştı.

Yeni Şafak, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapmasını engelleyen baskılara dikkat çekti ve şu ifadelere yer verdi: