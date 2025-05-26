Yeni Şafak'tan Mehmet Şimşek'e salvolar: 'Faiz arttı enflasyon azdı'

İktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu'na ait Yeni Şafak gazetesi, bugünkü manşetinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ve Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ağır eleştirilerde bulundu. "Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı, üretim düştü, sanayi duruyor" başlıklı yazıda, Türkiye'nin son iki yıldır süren yüksek faiz politikasının ekonomiye verdiği zarar vurgulandı. Gazete, bu politika nedeniyle binlerce işletmenin faaliyetini durdurduğunu ve emek yoğun sektörlerde kitlesel işten çıkarmaların yaşandığını öne sürdü.





YENİ ŞAFAK'IN DERDİ BAŞKA

Albayrak Grubu'nun portföyünde Albayrak İnşaat, TÜMOSAN, Varaka Kağıt, Kademe A.Ş, Ereğli Tekstil, Trabzon Limanı ve TVNET gibi şirketler bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından uygulanan ekonomi politikaları, grup kurucusu Ahmet Albayrak'ın inşaattan ihracata, temizlikten tekstile ve tarım aracı üretimine kadar uzanan şirketlerini zorluyor.

Artan döviz kuru ve faizler nedeniyle söz konusu şirketlerin rekabet gücü zayıflıyor. Öte yandan grubun faaliyet alanı olan inşaat sektöründeki maliyetlerin artması ve konut fiyatlarının düşmesi de Albayraklar grubunu zorluyor. Grubun gazetesi olan Yeni Şafak'ın Şimşek'in politikalarına yönelik eleştirilerinde bu durumun belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor.

Öte yandan Ekonomi yönetiminin son dönemde aldığı kararlar, hem halk hem de iş dünyasında tepki topladı. Baskılanmasına rağmen yükselen döviz kuru nedeniyle halkın geçimi zorlaşırken, maaşlar erimeye devam ediyor. Sermaye çevreleri ise kurdaki dalgalanmaların rekabet gücünü zayıflattığını belirterek, faiz oranlarının acilen düşürülmesi gerektiğini savunuyor.





İMAMOĞLU OPERASYONLARI SONRASI FİNANSAL ÇALKANTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 19 Mart'ta başlatılan hukuki süreçlerin ardından finansal piyasalarda hareketlilik başladı. Döviz kurları yükselirken piyasada Türk Lirası likidite fazlası hızla arttı. TCMB verilerine göre, 18 Mart ile 26 Mayıs arasında dolar/TL kuru 36,68'den 38,98 seviyesine çıktı. Aynı dönemde Türkiye'nin beş yıllık kredi risk primi de yükseldi. Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle 7 Nisan'da likidite fazlası sıfırlanırken, 54,6 milyar liralık likidite açığı oluştu. Bu süreçte döviz istikrarını sağlamak için resmi rakamlara göre 45, bazı kaynaklara göre ise 60 milyar dolar rezerv satışı yapıldı.

KREDİ FAİZLERİNDE REKOR ARTIŞLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı tedbirler sonucunda kredi faizleri dramatik şekilde yükseldi. İhtiyaç kredisi faizi 14 Mart'ta yüzde 62,73 iken, 21 Mart'ta yüzde 63,74'e, 28 Mart'ta ise yüzde 72,45'e çıktı. Sadece iki hafta içinde yaklaşık 10 puanlık artış kaydedildi. Bu sert yükseliş, tüketici kredilerinin büyümesinde önemli bir yavaşlamaya neden oldu.

TİCARET KREDİLERİNDE FAİZLER ARTTI

TCMB verilerine göre ticari kredi faiz oranları da 19 Mart sonrasında 5 puana varan artışlar gösterdi. Ticari kredi büyümesindeki yıllık bazda kur etkisinden arındırılmış büyüme oranı ise 28 Mart'ta yüzde 29,75'e gerileyerek yüzde 30 eşiğinin altına düştü.