Yeni yılda en çok kazandıran hisseler
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin yeni yıldaki ilk haftalık performansları belli oldu. İşte hisse senetlerinin yeni yıldaki ilk haftalık performansları...
Geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.704,83 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından artan satış baskısıyla haftalık yüzde 3,03 değer kaybederek 5.5341,96 puana geriledi.
BorsaGündem.com'un aktardığına göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin yeni yıldaki ilk haftalık performansları şu şekilde:
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