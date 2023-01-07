Yeni yılda en çok kazandıran hisseler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin yeni yıldaki ilk haftalık performansları belli oldu. İşte hisse senetlerinin yeni yıldaki ilk haftalık performansları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2023 - 13:01
Yeni yılda en çok kazandıran hisseler
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Geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.704,83 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından artan satış baskısıyla haftalık yüzde 3,03 değer kaybederek 5.5341,96 puana geriledi.

BorsaGündem.com'un aktardığına göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin yeni yıldaki ilk haftalık performansları şu şekilde:


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