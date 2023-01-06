Borsa güne yüzde 0,09 yükselişle başladı

06 Ocak 2023 Cuma, 10:00

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,56 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 5.120,96 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 artarken, holding endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66'yla spor, en çok kaybettiren yüzde 2,95'le turizm oldu.

BORSA İSTANBUL İKİ KEZ DEVRE KESTİ

BIST 100 endeksi, dün yüzde 7,37 ile 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti ve ikinci kez endeks bazlı devre kesici çalıştı. BIST 100 endeksi 5.116,41 puandan günü tamamladı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde önemli bir etkiye sahip iş gücü piyasasına ilişkin verilerinin açıklanacağını, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Halihazırda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 59'a gerilediğine işaret eden analistler, banka yetkililerinin vereceği mesajların da yakından izlendiğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca Almanya'da perakende satışlar ve Euro bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.200 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre kesici terimi, borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemini ifade eder.

Devre kesiciler; panik satışını engellemeyi amaçladığı gibi, söz konusu panik alımlar olduğunda da tetiklenebilir. S&P 500 ve BIST 100 gibi geniş piyasa endeksleri yanı sıra hisse senetleri için de yaygın olarak kullanılır.

Devre kesiciler; dünya çapındaki borsalarda, fiyatlar önceden tanımlanmış seviyelere ulaştığında borsada alım-satımı otomatik olarak durdurarak çalışan geçici önlemlerdir.