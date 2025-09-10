Yeni yol haritası belli oldu: Emekliye ikinci maaş formülü!

Artan hayat pahalılığı ve düşük emekli maaşları nedeniyle birçok emekli yeniden iş hayatına dönmek istiyor. Ancak mevcut sistemde bazı emeklilerin maaşları çalışmaya başladıklarında kesilebiliyor. Uzmanlar, bu noktada devreye giren Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile maaş kaybı olmadan yasal şekilde çalışmanın mümkün olduğunu aktarıyor.

SGDP İLE ÇALIŞMA İMKANI

2008 yılı ekim ayından önce sigortalı olan emekliler, SGDP ödeyerek maaşları kesilmeden çalışabiliyor. İşveren aracılığıyla yürütülen bu sistemde emekliler, “Sigortalı Tercih Bildirim Formu” ile tercihlerini bildiriyor.

Bu uygulamada emekliden yalnızca yüzde 7,5 oranında kesinti yapılırken, kalan yüzde 22,5 işveren tarafından ödeniyor. Böylece emekli hem aylığını almaya devam ediyor hem de çalıştığı işten gelir elde ediyor. SGDP kapsamında çalışan emekliler ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından da yararlanabiliyor.

KAMUDA ÇALIŞMAK İSTEYENLER

Kamu kurumlarında görev almak isteyen emekliler için farklı kurallar geçerli. Genel bütçeli idareler, belediyeler ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışacak emeklilerin maaşlarını kestirmesi gerekiyor. Bu kişiler SGDP’den yararlanamıyor ve tam sigorta primi ödeyerek çalışabiliyor.

KENDİ İŞİNİ KURANLAR

Kendi işini kuran, şirket ortağı olan ya da bağımsız çalışan emekliler farklı bir statüde değerlendiriliyor. Bu kişiler Bağ-Kur kapsamında sayıldığından SGDP kesintisi yapılmıyor. Ancak bu durum ek maaş artışı veya ikinci emeklilik hakkı sağlamıyor.

EMEKLİLER İÇİN YOL HARİTASI

Uzmanların aktardığı bilgiler, yeniden iş hayatına dönmek isteyen emeklilere yol gösterici nitelik taşıyor. SGDP ile maaş kesintisi olmadan çalışma imkanı bulunsa da kamu ve özel sektördeki farklı kuralların bilinmesi hak kayıplarının önüne geçiyor.