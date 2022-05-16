Yeni Zelanda, düşük gelirli ailelere elektrikli otomobil için finansal destek verecek
Yeni Zelanda hükümeti, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik programın parçası olarak düşük gelirli ailelere eski otomobillerini, hibrit veya elektrikli araçlarla değiştirmeleri amacıyla destek verileceğini bildirdi.
Yeni Zelanda hükümeti tarafından yapılan açıklamada, emisyonları azaltma programı çerçevesinde 569 milyon Yeni Zelanda dolarının (357 Milyon Dolar) harcanacağı belirtildi.
Açıklamada, sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla düşük gelirli ailelere eski otomobillerini, hibrit veya elektrikli olanlarla değiştirmeleri için destek verileceği ifade edildi.
Başbakan Jacinda Ardern, programın, düşük emisyonlu geleceğe geçişteki önemine işaret ederek, "Hepimiz deniz seviyesinin yükselmesi ve etkisi hakkındaki son raporları gördük. İklim değişikliği sorununu, çok geç olmadan ele almalıyız" dedi.
Programla, şehirlerde daha iyi ulaşım seçeneklerinin yanı sıra bisiklet kullananlar ve yayalar için iyileştirilmiş seçeneklerin sunulmasıyla 13 yıl içinde otomobil kullanımının yüzde 20 azaltılması hedefleniyor.
Program için gereken kaynak, 2,8 milyar dolarlık iklim acil müdahale fonundan karşılanacak.
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