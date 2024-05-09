Yeniden gündemde... 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı

TCMB Başkanı Karahan, '500 ve 1000 TL banknot basılacak mı?' sorusuna "Yaptığımız analizler sonucunda ihtiyaç görülürse gerekli adımları artacağız" şeklinde yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 13:43
Yeniden gündemde... 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi.

Karahan'a soru- cevap bölümünde "Önümüzdeki dönemde 500 ve 1000 TL’lik banknotlar basılacağı iddia ediliyor. Bununla ilgili de yeni sayma makinelerinin görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu. Bu konuda özellikle Merkez Bankası’nda banknot çalışması var mı?" sorusu yöneltildi.

500 VE 1000 TL'LİK BANKNOTLAR MI GELİYOR?

TCMB Başkanı, "Üst kupür banknota ihtiyaç olup olmadığı bir çok faktöre bağlı, ihtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız. Bu konuda düzenleme yetkisi BDDK'da, değerlendirilecekse kendileri gerekli olduğu şekilde açıklama yapabilir. Kırılganlıkları çok artırmayacak şekilde hareket etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz" yanıtını verdi.


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