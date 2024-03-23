Kayseri'de 4 bin 696 adet sahte banknot ele geçirildi: 2 gözaltı

Kayseri'de polis, 4 bin 696 adet 100 liralık banknot ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 14:06
Kayseri'de 4 bin 696 adet sahte banknot ele geçirildi: 2 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri, kentte bir banka şubesine gelen 2 şüphelide sahte para bulunduğu ihbarını aldı.

Ekipler 2 şüpheliyi yakaladı, sahte basılmış 4 bin 696 adet 100 liralık banknot ele geçirdi. Şüphelilerin Emniyet'te işlemleri sürüyor.


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