Kayseri'de 4 bin 696 adet sahte banknot ele geçirildi: 2 gözaltı
Kayseri'de polis, 4 bin 696 adet 100 liralık banknot ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri, kentte bir banka şubesine gelen 2 şüphelide sahte para bulunduğu ihbarını aldı.
Ekipler 2 şüpheliyi yakaladı, sahte basılmış 4 bin 696 adet 100 liralık banknot ele geçirdi. Şüphelilerin Emniyet'te işlemleri sürüyor.
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