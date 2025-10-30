Yerli burger zinciri konkordato ilan etti: Süreç mahkemeye taşındı!

Türkiye’nin yerli burger markalarından Yesen Burger, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. “Enburger” markasıyla faaliyet gösteren şirket için mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararına göre, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne konkordato kapsamında 3 aylık geçici mühlet tanındı.

MAHKEME 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ TANIDI

Mahkeme, süreci denetlemek üzere 3 konkordato komiseri atadı.İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince alacaklılara 7 günlük itiraz süresi verildi. Bu süre içinde alacaklılar, konkordato talebine itiraz ederek şirketin mali yapısına ilişkin deliller sunabilecek.

MARMARA BÖLGESİNDE 18 ŞUBESİ BULUNUYOR

2000’li yılların başında kurulan Yesen Burger, “Bİ YESEN anlarsın” sloganıyla uzun yıllar yerli burger markaları arasında öne çıktı. Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi ve 250 çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, son yıllarda her yıl 10 yeni şube açmayı hedefliyordu.

YÜKSEK MALİYETLER FİNANSAL YAPIYI ZORLADI

Artan kira giderleri ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, Yesen Burger’in finansal yapısını olumsuz etkiledi. Şirketin konkordato süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edeceği ve mahkeme süreci sonunda yeniden yapılanma planı sunmasının beklendiği ifade edildi.