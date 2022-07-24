Yerli yatırımcı hisseye yöneldi

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Buna göre, 2021 yılı sonunda 524.7 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, altı ayda yüzde 44.2 artarak 2022 yılı haziran ayı sonunda 756.5 milyar lira oldu. Bu kişilerin pay senedi varlıkları 2021 Haziran-2022 Haziran döneminde ise yüzde 96.3 büyüdü.

Raporda bu konuda şu vurgu yapıldı: “Haziran ayında Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşe rağmen yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki söz konusu büyüme, gerek yıllık gerek altı aylık enflasyonun üzerinde oldu. Başka bir ifadeyle, son bir yılda ve bu yılın ilk yarısında pay senetleri yerli yatırımcıları enflasyon karşısında korudu.”

Bu yıl haziran sonu itibariyle 756.5 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 359.5 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 397 milyar lirası bireysel yatırımcılara ait.

Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı ise ilk altı ayda 154 bin kişi artarak 2 milyon 509 bine çıktı. Pay senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı 193 bin düşerek bu yılın mayıs ayı sonu itibariyle 1 milyon 219 bin oldu.