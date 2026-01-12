Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları yaklaşık 4,8 trilyon lira oldu

TSPB verileri, yerli yatırımcıların toplam finansal varlıklarının ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 büyüyerek 2025 yılı sonunda 44 trilyon liranın, yabancı yatırımcıların finansal varlıklarının da yüzde 30 artarak 5 trilyon liranın üzerine çıktığını ortaya koydu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB); Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derlediği 2025 yılı “Finansal Piyasalar Özet Verileri”ni açıkladı. TSPB’nin açıkladığı verilere göre, 2024 yılı sonunda 3 trilyon 606 milyar lira seviyesinde bulunan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, yüzde 32,1 büyüyerek 2025 yılı sonunda 4 trilyon 762 milyar liraya yükseldi. Yıllık enflasyonunun yüzde 30,9 olarak gerçekleştiği 2025 yılında, yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki büyüme enflasyonun bir miktar üzerinde gerçekleşti.

MKK verilerine göre, 2024 yılı sonunda 2 trilyon 106 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları ise yüzde 28,6 oranında artarak 2025 yılı sonunda 2 trilyon 710 milyar liraya ulaştı. TSPB verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam 7 trilyon 471 milyar lira olan pay senedi portföy değerinin, yüzde 36,3’ü yabancı yatırımcılara (fiili dolaşımda olmayan paylar dâhil), yüzde 63,7’si ise yerli yatırımcılara ait bulunuyor.

YERLİ YATIRIMCILARIN FİNANSAL VARLIKLARI BİR YILDA YÜZDE 48 BÜYÜDÜ

TSPB tarafından açıklanan 2025 yılı “Finansal Piyasalar Özet Verileri”ne göre, yerli yatırımcıların toplam finansal varlıkları 2025 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla, yüzde 48 oranında artarak 44 trilyon 215 milyar liraya çıktı. Verilere göre, yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları, bir yılda yüzde 92 oranında artarak 1 trilyon 844 milyar liranın, kamu eurobond varlıklar ise yüzde 29 artarak 2 trilyon 354 milyar liranın üzerine çıktı.

YERLİ YATIRIMCILARIN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI PORTFÖYÜ 457 MİLYAR LİRAYI AŞTI

TCMB verilerine göre, 2024 yılı sonunda 11 trilyon 651 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduat varlıkları, yüzde 34 artışla 2025 yılı sonunda 15 trilyon 637 milyar liraya çıktı. 2024 yılı sonu itibarıyla 5 trilyon 748 milyar lira olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesapları ise yüzde 2 gibi düşük bir oranda artarak 2025 yılı sonunda 5 trilyon 855 milyar lira oldu. 2025 yılında, yerli yatırımcıların özel sektör borçlanma araçları portföyü yüzde 38 artarak 457 milyar lirayı, devlet iç borçlanma senedi varlıkları ise yüzde 68 oranında artarak 9 trilyon 372 milyar lirayı aştı. Yerli yatırımcılara ait; pay senedi, varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, özel ve kamu eurobond, devlet iç borçlanma senetleri, varant ve sertifikadan oluşan sermaye piyasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar içerisindeki payı bir önceki yılsonuna göre 1,5 puan artarak 2025 yılı sonunda yüzde 43,2’ye yükseldi.

YABANCILARIN FİNANSAL VARLIKLARI 5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

TSPB tarafından açıklanan 2025 yılı “Özet Finansal Piyasalar Verileri”ne göre, 2024 yılı sonunda 3 trilyon 892 milyar lira seviyesinde bulunan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, yüzde 30 oranında büyüyerek 2025 yılı sonunda 5 trilyon 53 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları yüzde 42 büyüyerek 963 milyar liraya ulaşırken, TL mevduatları ise yüzde 8 gibi sınırlı bir artış göstererek 468,6 milyar liraya yükseldi. Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en yüksek artış kıymetli madenler depo hesaplarında yaşandı. Yabancı yatırımcıların kıymetli madenler depo hesaplarındaki portföyü 2025 yılında yüzde 183 büyüyerek 118 milyar liraya ulaştı. Yabancı yatırımcıların özel sektör borçlanma araçlarındaki varlıkları yüzde 109 büyüyerek 26,5 milyar liraya, devlet iç borçlanma senedi yatırımları ise yüzde 24 büyüyerek 766,6 milyar liraya çıktı.

FON YATIRIMCISINDA ARTIŞ PAY SENEDİNDE GERİLEME

TSPB verileri, 2025 yılında pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısında gerileme görülmesine rağmen portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısında ise artışın devam ettiğini ortaya koydu. 2024 yılı sonunda 6 milyon 840 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki toplam bakiyeli yatırımcı sayısı, 2025 yılı sonu itibarıyla 6 milyon 503 bine gerilerken, aynı dönemde yatırım fonu yatırımcı sayısı 5 milyon 413 binden 5 milyon 669 bine yükseldi.