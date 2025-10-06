Yetkili sendikadan ayrılana ücret kesintisi: Sendika seçtiler, ücret gaspına uğradılar

Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı hastanelerde, yetkili sendika Öz Sağlık-İş’e üye olmayan işçilerin hak gaspına uğratıldığı iddia edildi. Tüm Sağlıkçıların Güç Birliği Sendikası (TSGB)’nin aktardığı bilgilere göre, işçiler, Öz Sağlık-İş’e dayanışma aidatı ödemek üzere hastane yöneticilerine dilekçe vermelerine karşın toplu sözleşmeden doğan haklarından yararlanamadı. 28 Ağustos’ta imzalanan sözleşmenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2025 olarak belirlenmişti ancak işçilere, geçtiğimiz sekiz aya ait Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farkları ödenmedi.

Ankara’da Pursaklar, Gölbaşı, Yenimahalle ve Dışkapı hastaneleri; İstanbul’da İl Sağlık Müdürlüğü, Sancaktepe Hastanesi, Üsküdar Ağız ve Diş Hastanesi ile Kırşehir Devlet Hastanesi’nde işçiler hak mücadelesi veriyor. Kamu işçilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinden önce yetkili sendika Öz Sağlık-İş’ten istifa eden işçiler, hemen ardından dayanışma aidatı dilekçelerini sundu. Dayanışma aidatı, yetkili sendikaya üye olmak istemeyen işçilerin toplu sözleşmeden doğan haklardan yararlanmasını sağlıyor. Anayasa Mahkemesi, 2020’deki kararıyla aidatın hak doğurma tarihini “toplu sözleşmenin imzalandığı gün” yerine “aidat dilekçesinin kuruma verildiği gün” olarak düzenlemişti. Söz konusu çalışanlar da geriye dönük alacaklarının hesaplarına yatırılmasını bekliyordu ancak ücretlerini alamadıkları gibi, sendikal baskıyla karşılaştıklarını belirttiler.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TSGB Genel Başkanı Kürşad Emre Öğretmek, hastanelerdeki ilgili birim yöneticilerinin tutum ve eylemlerine ilişkin şu iddiaları aktardı:

“Normalde kurum mutemetleri, personelin maaş işlemini yaparken sendika aidatlarını da sistem üzerinden otomatik olarak kesiyor. Bordrolar zaten otomatik çıkıyor. Ancak mutemetlerin kendi arşivlerini, kayıtlarını da tutmaları gerekiyor. Hangi kişi hangi sendikaya üye, kim dayanışma aidatı ödüyor; bunların hepsi mutemetin sorumluluğunda. Mutemetlerin bu kayıtları tutmadığını öğrendik. İşlemleri, Öz Sağlık-İş Sendikası’nın kendilerine verdiği listeler üzerinden yaptıklarını gördük. Yani devletin resmi personeli, sendikanın verdiği isim listesine göre işlem yapıyor. Eylülde üç kere bordroları geri çektiler. Sistemi kapattılar, kimse görüntüleyemedi. Sonra bir açıldı ki bordrolar değişmiş. Ayrıca Öz Sağlık-İş’in bazı yetkilileri de işçilere, ‘Siz bize geçin, sizin geçmişe dönük aidat ödemelerinizi yatırtırız’ teklifi yapıyor.”

TSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na görüş sordu ve teftiş talebinde bulundu. Önümüzdeki günlerde bu kurumlarda denetim yapılması bekleniyor. Konuyu yargıya taşıyan TSGB, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı ve iki mutemetlik birimi görevlisi hakkında “sendikal hakları engelleme, örgütlenme özgürlüğünü kısıtlama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, mobbing” iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Öğretmek, “16 Ekim’de eksikler tamamlanmazsa yüzlerce dava açılacak. Bu davaları da kazanıp kamu zararına yol açan mutemetlerden tek tek tahsil ettireceğiz” dedi.