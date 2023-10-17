'Yetmez ama evet' ile başladı: AKP, krizi 10. yılına taşıyor!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 15:56

Güncelleme: 17.10.2023 - 15:56

CHP İstanbul Milletveki Özgür Karabat, başkanlık referandurumu ile başlayan derin ekonomik krizin etkilerinin 10. yıla taşınacağını belirtti.

Karabat, AKP iktidarının ekonomik krizin çözülemeyeceğini bildiğini ve halka yalan söylediklerini ifade etti.

CHP Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye'nin ekonomi politikalarının Arjantin'de yaşananları birebir aynı olmaya başladığını söyleyerek, "Türkiye’nin gittiği yer Arjantin’in yanıdır. Arjantin de yaklaşık 20 yıldır krizden kurtulamıyor. Enflasyon ve faiz sarmalı ile çıkış noktası arıyorlar" dedi.

"EN AZ 3 YIL DAHA YOKSULLUK BÜYÜYECEK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Karabat'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"•Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026’da tek haneli enflasyon görüleceğini açıkladı. 2023 seçimleri ile uçacağız dediler, en az 3 yıl daha ülkenin yoksulluğunun büyüyeceğini kabul ediyorlar.

•2017’deki başkanlık referandumu ile başlayan derin ekonomik krizin tam 10 yıl sonra 2026’da biteceğini söylüyorlar.

"TÜRKİYE, ARJANTİN'İN YANINA GİDİYOR"

•Daha önce belirtmiştim, Türkiye’nin gittiği yer Arjantin’in yanıdır. Arjantin de yaklaşık 20 yıldır krizden kurtulamıyor. Enflasyon ve faiz sarmalı ile çıkış noktası arıyorlar.

AKP de aynı yoldadır.

•Bu krizin çözülemeyeceğini kendileri de biliyor. Halka yalan söylüyorlar. Değil 2026, 2030 da bile bu krizi çözemezler."