Yıl sonuna gelirken kurumlar da ödeneklerini zorluyor: Bütçe bilançosu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, aralarında bakanlıkların da bulunduğu genel bütçeli idarelerin 10 aylık harcaması 11.3 trilyon lira oldu. Bu idarelerin Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneği 14.6 trilyon liraydı. 10 ayda başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapan kurumlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı oldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneği 11.1 milyar liraydı. Tapu Kadastro’nun 10 aylık harcaması 12.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Başlangıç ödeneği aşıldı.

AB Başkanlığı da başlangıç ödeneğinin üzerine çıktı. AB Başkanlığı’nın başlangıç ödeneği 6.7 milyar liraydı. 10 aylık harcaması ise 9.6 milyar lira oldu. AB Başkanlığı daha önce yaptığı açıklamada bu artışın yalnızca Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları katılım bedellerinden kaynaklandığını belirtmişti.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na da Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneği 3.1 milyar liraydı. Ancak başkanlığın 10 aylık harcaması 5.3 milyar lira oldu.

BAKANLIKLARIN BÜTÇESİ AZALDI

Cumhurbaşkanlığı’nın başlangıç ödeneği 16.9 milyar liraydı. 10 aylık harcaması 12.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı’nın 280.2 milyar liralık başlangıç ödeneği vardı. 10 aylık gider 233.1 milyar lira oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı 1.4 trilyon lira olan bütçesinin 1.1 trilyon lirasını harcadı.

Sağlık Bakanlığı’nın başlangıç ödeneği 1.1 trilyon liraydı. Bütçesinin 912.7 milyar lirasını harcadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın başlangıç ödeneği 479.2 milyar liraydı. 10 aylık harcaması 349.6 milyar lira oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 438.1 milyar liralık bütçesinin 348.1 milyar lirasını harcadı.

Bu arada bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlangıç ödeneği 130.1 milyar liraydı. 10 aylık harcaması 109.4 milyar lira oldu.