'Yıl sonuna kadar gram altın 5 bin 500 lirayı görebilir'

Son günlerde altın fiyatlarındaki yükselişin gündemin en önemli konularından biri olduğunu belirten Yüksel, küresel gelişmeler, merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler ve kur hareketleri dikkate alındığında, yılsonuna kadar gram altının 5 bin 500 lira civarını görmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu savundu. Yüksel, "Altında yıl sonu için beklentimiz 5 bin 500 lira civarıdır" dedi.



Gündemdeki konulara da değinen Mehmet Yüksel, kuyumcu sayısındaki artışın tamamen yasal süreçlerin bir sonucu olduğunu, odaların bu konuda herhangi bir izin verme veya engelleme yetkisi olmadığını ifade etti. Yüksel, "Son dönemde sadece Diyarbakır’da değil, Türkiye genelinde kuyumcu sayısında artış yaşandığı görülmektedir. Bu konuda kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaktadır. Meslek odalarının iş yeri açılışına izin verme veya engelleme yetkisi bulunmamaktadır. Bir vatandaş iş yeri açmak istediğinde, doğrudan vergi dairesine başvurur ve vergi levhası alarak faaliyetini başlatır. Kuyumcuların odaya kayıt olma zorunluluğu yoktur. Kredi kullanımı gibi bir ihtiyaç olduğunda veya kendi talebiyle odaya kayıt yaptırır. Ayrıca, kuyumcuların bir kısmı Esnaf ve Sanatkarlar odalarına, şirket statüsünde olan bir kısmı ise Ticaret Odasına bağlıdır. Dolayısıyla her kuyumcu oda sistemine otomatik olarak dahil değildir. Bu nedenle ‘Oda neden bu kadar çok kuyumcuya izin veriyor?’ şeklindeki söylemler asılsızdır. Hiçbir meslek odasının esnafın dükkan açmasına izin verme veya vermeme yetkisi yoktur. Bu durum sadece Diyarbakır’a özgü değil, Türkiye’nin her yerinde geçerli bir kuraldır. Biz Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası olarak, yetkimiz dahilinde olan alanlarda esnafımızı bilgilendirmeye, denetimlerde yardımcı olmaya ve sektörümüzü daha güvenilir hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.