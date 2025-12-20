Yılbaşından önce somut bir gelişme beklenmiyor: Metalde umutlar 2026’ya

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine uyuşmazlık tutanağı tutularak arabulucu süreci başlamıştı. İşçiler eylemlerine devam ediyor. Edinilen bilgiye göre sözleşmede yılbaşından önce somut bir gelişme beklenmiyor.

Yılbaşından sonra ocak ayının ilk yarısında MESS ile sendikalar arasındaki pazarlık sürecinin hızlanacağına dikkat çekiliyor. Ocak ayındaki görüşmelerin önemli olduğu eğer anlaşma sağlanamazsa da grev kararları alınabileceğine işaret ediliyor. Ancak daha önce metal işkolunda alınan grev kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ertelenmişti. Erteleme halinde yeniden greve çıkılamıyor.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na göre, erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu’nca çözülüyor. Aksi halde işçi sendikasının yetkisi düşüyor. Bu nedenlerle de işçi sendikaları sözleşmenin hakeme gitmesini istemiyor. Masada anlaşma yolunu arıyor.

ANLAŞMADA NE OLMUŞTU ?

MESS, sendikaların ücret artışı teklifine karşılık ilk 6 ay için saat ücretlerine yüzde 5 + seyyanen 11.50 TL zam teklifinde bulunmuştu. Bu zammın ortalama oransal karşılığı yüzde 10’a denk geliyordu. Diğer 6 aylık periyotlar içinse herhangi bir teklifte bulunulmamıştı. Sosyal yardımlarda ise 1. yıl için masaya yüzde 25’lik teklifle gelen MESS, 2. yıl için herhangi bir artış teklifi yapmamıştı. MESS, sözleşmenin 3 yıllık olmasını da istemişti. Sendikalar bu teklifleri reddetmişti.