Yıldız Holding’den kadına eşitlik atağı
Yıldız Holding, holding bünyesinde kadınlara fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla harekete geçti. Bu amaçla kurulan Yıldız Kadın Platformu’nun elçisi Begüm Mutuş, ‘‘Hedefimiz işten maaşa her alanda eşitlik sağlamak’’ dedi.
Begüm Mutuş, bir toplantı düzenleyerek holding bünyesinde cinsiyet eşitliği konusunda atılan adımları anlattı. Platformun Covid-19 sürecinde şekillendiğini belirten Mutuş, istatistik ve araştırmaların pandemi sürecinden en çok kadınların etkilendiğini ortaya koyduğunu vurguladı.
Bu çerçevede geçen yıl mart ayında şirket içerisinde bir çalıştay gerçekleştirdiklerini belirten Mutuş, öne çıkan sorunları saptadıklarını ve öncelikle iletişim dilini değiştirmekle yola çıktıklarını söyledi.
Mutuş, şu bilgileri verdi:
''KARNE VERECEĞİZ''
''Yaklaşık 65 bin çalışanımız var, yaklaşık 25 bini kadın çalışan. Yönetim kurulunda Türkiye’de yüzde 12’deyiz, yurtdışı iştiraklerini kattığımız zaman yüzde 20’leri aşıyoruz. Ülker’de yönetimin yaklaşık yüzde 33’ünü kadınlar oluşturuyor. Hedefimiz çalışan sayısını artırmak. Bunun için yönetici karnelerinde kaç kadının işe alındığı, kaç kadına terfi şansı verildiği, ne kadarının eğitildiği gibi veriler de bulunacak. Mühendislik ve tedarik zincirinde daha çok kadın görme hedefimiz var. Özellikle kadın girişimciliği konusunda çok büyük sürprizlerimiz olacak.''
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