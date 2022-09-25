Yılın ilk 8 ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu: Ağırlık ithal araçlarda

25 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 azalarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları, yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet ve hafif ticari araç satışları yüzde 5,2 azalışla 103 bin 903 adet oldu.

YERLİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 43.31

Yılın ilk 8 ayında toplam 458 bin 446 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 198 bin 561 oldu. İthal araç satışı ise 259 bin 885 olarak belirlendi.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'in ilk 8 ayında yüzde 43,10 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde 43,31'e yükseldi.

Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 56,89'dan 56,68'e geriledi.

YERLİDE İLK 3; FİAT, RENAULT VE FORD

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği 83 bin 846 adetlik satışın 82 bin 818'i Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 58 bin 545 toplam satışın 39 bin 97'si yerli üretim olan Renault ve 41 bin 424 toplam satışın 35 bin 505'i yerli üretim olan Ford takip etti.

Toyota, 30 bin 181'lik toplam satış içerisinde 22 bin 21 yerli satışla dördüncü, Hyundai de 30 bin 457 toplam satış içerisinde 18 bin 643 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Ayrıca toplam satışlarda ithal araçlarının payı daha fazla olmasına karşın, ilk 5 içerisinde yerli üretim yapan 4 marka yer aldı.

İTHAL SATIŞLARDA VOLKSWAGEN İLK SIRADA

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-ağustos döneminde gerçekleştirdiği 39 bin 525 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'i, 23 bin 861 adetlik satışla Dacia, 20 bin 684 satışla Opel, 19 bin 448 satışla Renault ve 17 bin 950 satışla Peugeot izledi.

Ocak-ağustos döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2022

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM

YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM

ALFA ROMEO 0 154 154 0 0 0 0 154 154

ASTON MARTIN 0 15 15 0 0 0 0 15 15

AUDI 0 8,514 8,514 0 0 0 0 8,514 8,514

BENTLEY 0 11 11 0 0 0 0 11 11

BMW 0 9,030 9,030 0 0 0 0 9,030 9,030

CITROEN 0 12,300 12,300 0 3,522 3,522 0 15,822 15,822

CUPRA 0 1,352 1,352 0 0 0 0 1,352 1,352

DACIA 0 23,861 23,861 0 0 0 0 23,861 23,861

DFSK 0 226 226 0 0 0 0 226 226

DS 0 1,058 1,058 0 0 0 0 1,058 1,058

FERRARI 0 15 15 0 0 0 0 15 15

FIAT 56,154 187 56,341 26,664 841 27,505 82,818 1,028 83,846

FORD 1,828 5,234 7,062 33,677 685 34,362 35,505 5,919 41,424

HONDA 0 14,325 14,325 0 0 0 0 14,325 14,325

HYUNDAI 18,643 9,904 28,547 0 1,910 1,910 18,643 11,814 30,457

ISUZU 0 0 0 225 705 930 225 705 930

IVECO 0 0 0 0 1,690 1,690 0 1,690 1,690

JAGUAR 0 71 71 0 0 0 0 71 71

JEEP 0 1,566 1,566 0 0 0 0 1,566 1,566

KARSAN 0 0 0 252 0 252 252 0 252

KIA 0 9,644 9,644 0 1,842 1,842 0 11,486 11,486

LAMBORGHINI 0 8 8 0 0 0 0 8 8

LAND ROVER 0 740 740 0 207 207 0 947 947

LEXUS 0 196 196 0 0 0 0 196 196

MASERATI 0 124 124 0 0 0 0 124 124

MAZDA 0 114 114 0 0 0 0 114 114

MERCEDES-BENZ 0 10,155 10,155 0 2,698 2,698 0 12,853 12,853

MG 0 663 663 0 0 0 0 663 663

MINI 0 656 656 0 0 0 0 656 656

MITSUBISHI 0 467 467 0 1,232 1,232 0 1,699 1,699

NISSAN 0 4,875 4,875 0 394 394 0 5,269 5,269

OPEL 0 17,627 17,627 0 3,057 3,057 0 20,684 20,684

PEUGEOT 0 12,671 12,671 0 5,279 5,279 0 17,950 17,950

PORSCHE 0 379 379 0 0 0 0 379 379

RENAULT 39,097 12,294 51,391 0 7,154 7,154 39,097 19,448 58,545

SEAT 0 4,298 4,298 0 0 0 0 4,298 4,298

SKODA 0 11,755 11,755 0 0 0 0 11,755 11,755

SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSANGYONG 0 415 415 0 214 214 0 629 629

SUBARU 0 381 381 0 0 0 0 381 381

SUZUKI 0 1,178 1,178 0 0 0 0 1,178 1,178

TOYOTA 22,021 1,871 23,892 0 6,289 6,289 22,021 8,160 30,181

VOLKSWAGEN 0 34,159 34,159 0 5,366 5,366 0 39,525 39,525

VOLVO 0 4,307 4,307 0 0 0 0 4,307 4,307

TOPLAM: 137,743 216,800 354,543 60,818 43,085 103,903 198,561 259,885 458,446