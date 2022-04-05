Yılın ilk çeyreğinde otomotiv pazarı yüzde 24 daraldı
2022 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 23.5 oranında daraldı. Yılın ilk 3 ayında pazar büyüklüğü 152 bin 50 adet olarak kayıtlara geçti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Mart ayında yüzde 33.4, otomobil pazarı yüzde 34.3 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 29.8 oranında azaldı
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2022'nin ilk 3 ayında gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5 azalarak 152 bin 50 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 25.3 oranında azalarak 116 bin 834 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 16.5 azalarak 35 bin 216 adede düştü.
2022 yılı mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021 yılı mart ayına göre yüzde 33.4 azalarak 64 bin 267 adet olarak kaydedildi.
Geçtiğimiz ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.3 azalarak 50 bin 173 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 29.8 azalarak 14 bin 94 adet oldu.
Bu sonuçlar ile birlikte, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 7.3 azaldı.
LİDER SUV MODELLER OLDU
Ocak-Mart döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde ise, pazarın yüzde 89.6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 54 bin 183 adetle yüzde 46.4 pay, B segmenti otomobiller de 49 bin 928 adetle yüzde 42.7 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre incelendiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 41 pay, 47 bin 851 adet) oldu. SUV otomobilleri yüzde 34.5 pay ve 40 bin 310 adet satış ile Sedan, yüzde 22.7 pay ve 26 bin 523 adet satış ile H/B otomobiller takip etti
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