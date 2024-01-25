Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanacak: Ekonomistler ne bekliyor?

Yayınlanma: 25.01.2024 - 09:38

Güncelleme: 25.01.2024 - 09:38

Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı belli olacak.

Karar metninde ise sıkılaşma sürecine dair mesajlar aranacak. Sıkılaşma sürecinin ne zaman tamamlanacağına dair yönlendirme önemli olacak.

Öte yandan, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkında geçen hafta medyada yer alan ve yalanlanan haberlerin olası etkileri piyasalarda takip ediliyor.



Merkez Bankası, geçen yıl hazirandan itibaren sıkılaştırma politikası uyguladı. Haziranda faizi yüzde 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı. Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.

"EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK" MESAJI

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı.

Ekonomistlerin ise yılın ilk faiz kararına ilişkin tahminleri belli oldu. İşte tahminler:

AA BEKLENTİ ANKETİ

Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

BLOOMBERG HT

Anketine katılan 23 kurumun medyan beklentisi, TCMB’nin 25 Ocak’ta faizi 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine çekeceği yönünde oldu.

SOCIETE GENERALE

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarabileceğini söyledi.

GOLDMAN SACHS

TCMB'nin şu anki iletişimine bakıldığında, bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunuldu.

DEUTSCHE BANK



Alman bankacılık devi Deutsche Bank ise bu ay Merkez Bankası’nın 250 baz puan artışla politika faizini yüzde 45’e yükseltme beklentisini korudu.