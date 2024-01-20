Galericilerin 'faiz' isyanı: Yetkililere 'revize' çağrısında bulundular

Yayınlanma: 20.01.2024 - 23:01

Güncelleme: 20.01.2024 - 23:03

Piyasadaki dalgalanma, faiz oranlarındaki artış, kredi oranlarının yükselmesi, yurttaşın alım gücünün azalması ekonomik birtakım problemleri de beraberinde getirdi.

Birçok sektörde faaliyetler durma noktasına geliken ikinci el araç piyasası da bundan nasibini aldı. Fiyatlarla birlikte satışların da paralel düşüş yaşadığını belirten galericiler, yetkiliere seslendi.

Otomotiv ve inşaat sektörlerinde faizlerin revize edilmesi gerektiğini söyleyen galerici Ahmet Yurtlu, vade sürelerinin 24 ayı geçmemesinin yüklü ödemeler getirdiğini söyledi.

Yurtlu, “Faiz konusu revize edilmez ise lokomotif olan otomotiv ve inşaat sektörlerinin önü açılmazsa, bir destek sağlanmazsa bir kilit pozisyon var. Onun için otomotiv ve emlak konusunda faiz indirimi yapılması ya da vade sürelerinin uzatılması gerekiyor. Daha önce 60 aya kadar olan vadeler vardı. Şu anda bu konuda birçok banka 24 ay vadenin üzerine çıkmıyor. Bu da aya vurduğunuz zaman 25,30 ve 40 bin TL’lere yakın ödeme çıkıyor. Bunu da tabi ki birçok kişi kaldıramıyor” şeklinde konuştu.

Yurtlu, ödemelerin biraz daha fazla aya yayılmasının ve bazı sektörlerde faiz konusunda ayrıcalık tanınmasının gerektiğini sözlerine ekledi.