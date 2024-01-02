Yılın ilk işlem günü dolarda tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Ocak 2024 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:43

Güncelleme: 02.01.2024 - 09:43

Bugün saat 10.00'da Aralık ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), 1400'da Ticaret Bakanlığı'nın Aralık ayı ihracat verileri açıklanacak. Yarın ise aralık ayı enflasyon verisi yayımlanacak.

TÜİK tarafından yayımlanan ulusal enflasyon verisi ile arasında güçlü olmasa da bağıntı bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayımlanan tüketici fiyat enflasyonu verisi aralık ayında fiyatların yüzde 3.52 arttığını, artışın bir önceki aya göre sınırlı gerilediğini gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 74.9 oldu.

Reuters anketine göre; Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Aralık ayında aylık yüzde 3.1 artması, yıllık enflasyonun yüzde 65.1'e yükselmesi bekleniyor.

Uzmanlar, ekonomi yönetimi ve TCMB her ne kadar enflasyon ile mücadeleye odaklanmış olsa da asgari ücret gibi tahminlerin üst eşiğinde artış yapılan artışlar ve nispeten güçlü seyreden iç talep nedeniyle enflasyonun TCMB yıl sonu tahminini aşacağını düşünüyorlar.

Asgari ücrete yapılan yüzde 49 artışın ardından ana imalat sektörlerinden olan metal iş kolu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren tarafı ücret teklifini yükseltti.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 seviyesinde bulunurken, TCMB piyasa katılımcıları anketi yüzde 41.2, Reuters anketi tahmini ise yüzde 42.85 seviyesinde.

TL DOLAR KARSISINDA YILIN TAMAMINDA YÜZDE 36.6 DEĞER KAYBETTİ

TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü. Değer kaybı Aralık ayının ilk yarısına kıyasla hızlanırken, Foreks piyasalarda dolar TL bu sabah güne 29.69 ile yeni tarihi zirvede başladı. Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, geçen yılın tamamında yüzde 36.6 değer yitirdi. Euro TL ise 32.78 ile sınırlı düşüşte.

Aralık ayının ikinci yarısında sert düşüşlerle karşılaşan ve yüzde 9.3 gerileyen Borsa İstanbul ise son iki seansta hafif toparlanarak 7,470 seviyesine çıktı.

ULUSLARARASI PİYASALAR

Asya borsaları, yılın ilk işlem gününe yatay seyrederek başlarken, tatilden dönen yatırımcılar hafta içerisinde piyasalar için katalizör olabilecek ekonomik verileri izleyecekler.

Euro bölgesi öncü enflasyon verisi, Cuma günü euro bölgesi öncü enflasyon verisi ve ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Ayrıca Fed toplantı tutanakları Çarşamba günü yayımlanacak.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi geçen yılın tamamında yüzde 2 gerilemesinin ardından bugün son olarak yüzde 0.16 artışla 101.54 seviyesine yükseldi.