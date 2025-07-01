Yılın ilk yarısında en çok kazandıran yatırım araçları açıklandı: Euro, dolar, altın, borsa...

Yılın ilk 6 ayında gram altın, yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan araç olarak öne çıktı. Euro ve TL mevduat da öne çıkan yatırım alternatifleri arasında yer aldı. Dolar sınırlı kazanç sağlarken, borsa en zayıf performansı gösterdi.

ALTIN İLK YARIDA ZİRVEYE ÇIKTI

2025'in ocak-haziran döneminde finansal piyasalarda en yüksek getiriyi gram altın sağladı. Altın yüzde 42,17 primle yatırımcısına kazandırırken, onu yüzde 28,23 ile Euro, yüzde 22 ile TL mevduat izledi. Dolar yüzde 12,65 getiri sağladı. Borsa İstanbul BİST 100 endeksi ise yalnızca yüzde 1,20 artış göstererek listenin sonunda yer aldı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi politikaları başta olmak üzere izlediği ekonomi politikaları fiyatlamaları etkileyen temel unsurlar arasında öne çıktı. Karadeniz’in kuzeyi ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler ise piyasalarda yüksek volatiliteye neden oldu.

GÜVENLİ LİMAN ALTIN ÖNE ÇIKTI

ABD ekonomisine dair borçlanma ve bütçe endişeleri doları zayıflatırken, yatırımcı güvenli liman olan altına yöneldi. Bu süreçte ons altın, nisan ayında 3500 dolarla tarihi zirvesini test etti. Haziran kapanışında ise 3303 dolar seviyesinde yer aldı. Yıla 2625 dolardan başlayan ons altın, yılın ilk yarısında yüzde 25,82 prim yaptı.

EURO DOLAR KARŞISINDA GÜÇ KAZANDI

Dolar endeksi, yılın başında 108,95 seviyesindeyken haziranı 96,75’ten kapattı ve böylece ilk yarıda yüzde 11,19 değer kaybetti. EUR/USD paritesi haziran sonunda 1,1786 seviyesinde kapanış yaparken, Euro yılın ilk yarısında dolar karşısında yüzde 13,84 değer kazandı. Bu durum, yurt içindeki Euro fiyatlarına da yansıdı.

İÇ PİYASADA SIKI PARA POLİTİKASI SÜRDÜ

Türkiye’de enflasyonla mücadele çerçevesinde sıkı para politikası yılın ilk yarısında devam etti. Politika faizi yüzde 42,50 ile 47,50 arasında dalgalanırken, ikinci çeyrekte ağırlıklı fonlama oranı yüzde 48-49 aralığında gerçekleşti. Borsada ise zayıf gelen bilançolar, performans üzerinde olumsuz etki yarattı.

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Döviz kurlarındaki sınırlı yükseliş ve borsadaki durgunluğa karşın, gram altın fiyatı ons altındaki rekorla desteklenerek yükseldi. Gram altın 4 bin 379 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

YATIRIM ARAÇLARININ İLK YARI PERFORMANSI

2025 yılının ilk yarısında öne çıkan yatırım araçları ve haziran ayı kapanış değerleri şu şekilde sıralandı: