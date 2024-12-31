Yıllardır fiyatı değişmiyordu: Yeni yılda plastik poşete zam geliyor
Plastik poşet fiyatlarına 1 Ocak 2025 itibarıyla zam geliyor. Yıllardır değişmeyen fiyat, 25 kuruştan 50 kuruşa yükselecek. Bu değişiklik, çevre kirliliğini azaltmayı hedefleyen uygulamanın bir parçası olarak yürürlüğe girecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2019 yılında başlattığı plastik poşet düzenlemesi, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak bir zamla devam edecek.
2019'DAN BU YANA 25 KURUŞTU
Bakanlık, plastik poşetlerin satışını 2019 yılında 25 kuruşla ücretli hale getirmişti. Yeni fiyat uygulamasıyla poşet fiyatı 50 kuruş olacak.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN TALEP GELDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatına ilişkin 21 Kasım'da bir komisyon toplantısı düzenledi. Sektör temsilcileri, maliyet artışlarına dikkat çekerek fiyat artışı talep etti.
YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCU KARAR VERİLDİ
Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, plastik poşet fiyatı 1 Ocak 2025’ten itibaren 50 kuruş olarak belirlenmiş oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- MTV zammı belli oldu!
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- 'ABD, uzun vadede Türkiye için bir tehdit'
- Bankalar 'hesap bakım ücreti' almaya başladı
- Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti