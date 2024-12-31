Yıllardır fiyatı değişmiyordu: Yeni yılda plastik poşete zam geliyor

Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:39

Güncelleme: 31.12.2024 - 13:39

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2019 yılında başlattığı plastik poşet düzenlemesi, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak bir zamla devam edecek.

2019'DAN BU YANA 25 KURUŞTU

Bakanlık, plastik poşetlerin satışını 2019 yılında 25 kuruşla ücretli hale getirmişti. Yeni fiyat uygulamasıyla poşet fiyatı 50 kuruş olacak.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN TALEP GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatına ilişkin 21 Kasım'da bir komisyon toplantısı düzenledi. Sektör temsilcileri, maliyet artışlarına dikkat çekerek fiyat artışı talep etti.

YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCU KARAR VERİLDİ

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, plastik poşet fiyatı 1 Ocak 2025’ten itibaren 50 kuruş olarak belirlenmiş oldu.