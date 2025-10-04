Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: ‘Gelecek sene inşallah…’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyon 2023'te yüzde 65'ti, 2024'te yüzde 44 oldu. Yıl sonu itibarıyla söylüyorum. Bu sene sonu yüzde 30'lar seviyesinde. Gelecek sene inşallah 20'nin altını göreceğiz. 2027'de de hedefimiz tek haneli enflasyon. Buna da Allah'ın izniyle ulaşacağız." dedi. Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığında konuştu. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrarın olamayacağını belirten Yılmaz, kararlılıkla yollarına devam ettiklerini vurguladı.

Uğraştıkları en büyük meselenin enflasyon olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayat pahalılığı dediğimiz hadise. Onunla ilgili de çok yönlü bir politikayı hayata geçiriyoruz. Orta vadeli programımız var. Bir taraftan bütçeyle, bir taraftan para politikasıyla, bir taraftan yapısal dönüşümlerle hareket ediyoruz. Sadece para politikası değil, arz ve üretim yönlü politikalarla da mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüketim bir miktar daha ılımlı hale gelsin, yatırım, üretim, ihracatla ülkemizi geleceğe taşıyalım istiyoruz. Esas politikamız bu. Enflasyon 2023'te yüzde 65'ti, 2024'te yüzde 44 oldu. Yıl sonu itibarıyla söylüyorum. Bu sene sonu yüzde 30'lar seviyesinde. Gelecek sene inşallah 20'nin altını göreceğiz. 2027'de de hedefimiz tek haneli enflasyon. Buna da Allah'ın izniyle ulaşacağız. Bazı kalemlerde bir direnç oluyor. Örneğin bu sene tarımda iyi bir yıl yaşamadık. Hem don hem kuraklık oldu. O yüzden tarım sektöründe biraz sıkıntı var. Bu gıda fiyatlarına belli ölçüde yansıyabiliyor. Kira, eğitim gibi kalemler biraz daha inatçı. Bunların fiyatlarını düşürüyoruz ama henüz istediğimiz yerde değil. Buralarda da arz yönlü politikayı izliyoruz."