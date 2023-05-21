Yine bir AKP adaletsizliği: İktidar emekçiyi ücrette ayırdı

Yayınlanma: 21.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 02:00

İktidar ile Türk-İş ve Hak-İş arasında, seçimin ilk turu öncesi imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü ile en düşük işçi ücreti önce brüt 15 bin TL’ye çıkarıldı. Bunun üzerine ilk altı ay için yüzde 45 zam yapıldı. Buna göre en düşük kamu işçisi ücreti brüt 22 bin lira, net 16-17 bin lira civarında oluştu. Bunun üzerine memur konfederasyonları da “acilen” zam istedi.

BRÜT MÜ, NET Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 11 Mayıs’ta Hak-İş Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şu açıklamayı yaptı: “En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.”

Bu konuşmadan sonra ise 22 bin liranın brüt mü, net mi olduğu konusunda büyük bir tartışma başladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 12 Mayıs’ta “22 bin lira net rakamdır” açıklaması yaparken çalışma hayatı ekonomisti Muhammet Bayram, 18 Mayıs’ta 22 bin liranın brüt olduğunu, memur maaşının temmuzda net 17 bin lira olacağını iddia etti. ancak daha sonra “dilinin sürçtüğünü, rakamın net olduğunu” dile getirdi.

En son Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Temmuzda en düşük memur maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır” dedi.

Tartışmalar bu şekilde devam ederken 22 bin liralık net memur maaşı, işçiler ile memurlar arasındaki ücret-maaş makası yine açacak. Çünkü en düşük kamu işçisinin maaşı brüt (kesintiler öncesi) 22 bin liraya getirilirken memur aynı parayı net olarak alacak. En düşük işçi ücreti ile en düşük memur maaşı arasında bu kez işçiler aleyhine uçurum oluşacak.