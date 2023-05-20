2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İmamoğlu'nun AKP’li yurttaşlarla olan diyaloğu sosyal medyanın gündeminde

İstanbul Tuzla'da esnaf ziyareti yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li bir yurttaş arasında geçen diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Kameralara yansıyan o anlarda, İmamoğlu'nun HDP ve Yeşil Sol Parti’nin “Altılı Masa’da olduğu” iddialarına sabırla yanıt verdiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 20:58
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’da semt pazarını ziyaret etti.

Bu sırada AKP’li yurttaşlar, Altılı Masa’da HDP ve Yeşil Sol Parti’nin de olduğunu iddia etti. Medyascope'un aktardığına göre İmamoğlu ise yurttaşlara “Bizde yok. Kendi başına girdi. Bizim beş ortağımız var” yanıtını verdi.

“Sizin onunla aynı masaya oturmanız beni yıktı” diyen yurttaş, İmamoğlu “Yok masamız” dese de “Hayır, var” diyerek iddiasını yineledi.


tuzla Ekrem İmamoğlu HDP

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li gençle sohbeti gündem oldu

Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li gençle sohbeti gündem oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak iddia: 50.03 ile seçimi kazanmak için hesap yaptılar; oyunu Yavaş ile bozduk

Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak iddia: 50.03 ile seçimi kazanmak için hesap yaptılar; oyunu Yavaş ile bozduk
İmamoğlu çağrı yapmıştı: Yurttaşlar Maltepe'de 19 Mayıs'ı kutladı

İmamoğlu çağrı yapmıştı: Yurttaşlar Maltepe'de 19 Mayıs'ı kutladı

En Çok Okunan Haberler