İmamoğlu'nun AKP’li yurttaşlarla olan diyaloğu sosyal medyanın gündeminde
İstanbul Tuzla'da esnaf ziyareti yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li bir yurttaş arasında geçen diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Kameralara yansıyan o anlarda, İmamoğlu'nun HDP ve Yeşil Sol Parti’nin “Altılı Masa’da olduğu” iddialarına sabırla yanıt verdiği görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’da semt pazarını ziyaret etti.
Bu sırada AKP’li yurttaşlar, Altılı Masa’da HDP ve Yeşil Sol Parti’nin de olduğunu iddia etti. Medyascope'un aktardığına göre İmamoğlu ise yurttaşlara “Bizde yok. Kendi başına girdi. Bizim beş ortağımız var” yanıtını verdi.
“Sizin onunla aynı masaya oturmanız beni yıktı” diyen yurttaş, İmamoğlu “Yok masamız” dese de “Hayır, var” diyerek iddiasını yineledi.
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