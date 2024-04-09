Yıpranma payları sigortalılık başlangıcını geriye çeker mi?
Yıpranma payları sigortalılık başlangıcını geriye çeker mi?
Soru: SGK ilk işe giriş tarihim
15/10/1999 ve askerliğimi
yedek subay olarak 2001-2002
arası yaptım. Yedek subaylığın
sigortalılık başlangıcını üç
ay geri çektiğine dair yazılar
okudum. Ancak SGK’den aldığım
bilgide böyle bir geri çekmenin
olmadığını gördüm. Yıpranma
payları sigortalılık başlangıcını
geriye çeker mi? Cem V.
İlk sigortalılık başlangıç tarihinizin 15/10/1999 yani 8 Eylül 1999 sonrası olması nedeniyle EYT kapsamına girmiyorsunuz. 2001- 2002 yıllarında yaptığınız yedek subaylık hizmetiniz Emekli Sandığı kapsamında geçen hizmet olarak değerlendirilmekle birlikte, bu süreye ayrıca 90 gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) verilmektedir.
Tarafınıza SSK kapsamında aylık bağlanırken, yedek subaylıkta geçen 1 yıllık hizmetiniz ile birlikte 90 günlük fiili hizmet süresi zammınız da hizmet birleştirmesi yapılmak suretiyle aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınacaktır.
Sigortalıların SSK kapsamında
yaşlılık aylığına hak kazanma
koşullarının tespitinde üç temel
kritere; sigortalıların yaşına,
sigortalılık süresine ve prim
ödeme gün sayısına bakılmakta
ve sigortalıların işe giriş tarihine
göre bu üç koşuldan; bazen üçü,
bazen de iki koşulun gerçekleşmesi
gerekmektedir.
5434 sayılı kanunun mülga
32. maddesi kapsamında geçen
fiili hizmet süresi zamları, SSK
kapsamında aylık bağlanması
durumunda; sigortalıların prim
ödeme gün sayılarına ilave edildiği
gibi sigortalılık sürelerine de ilave
edilmektedir. Ancak sigortalılık sürelerine ilave işlemi sigortalılarca,
sigortalılık başlangıcının
geriye çekilmesi şeklinde
değerlendirilmektedir. Halbuki
fiili hizmet süresi zamları dahil
yıpranma süreleri, borçlanmalar
gibi sigortalılık süresini geriye
götürmemektedir. Örneğin
sigortalının SSK kapsamında emekli
olması için 25 yıllık sigortalılık süresi
koşulunun yerine gelmesi gerekiyor.
Sigortalının ilk işe giriş tarihine göre
24 yıllık sigortalılık süresi ve 1 yıl da
fiili hizmet süresi var ise fiili hizmet
süresi zamları sigortalılık sürelerine
eklendiğinden, sigortalının 24 yıl
yerine sanki 25 yılı varmış gibi 1
yıl daha erken emekli olabiliyor.
Yoksa yıpranma süreleri, sigortalılık
başlangıç tarihlerini ve dolayısıyla
emeklilik koşullarını değiştiren bir
uygulama değildir.
KIDEM TAZMİNATIMI ALABİLİR MİYİM?
Soru: SSK emeklisiyim,
evli değilim ve vefat eden
devlet memuru emeklisi
olan babamdan annemle
birlikte dul ve yetim maaşı
alıyoruz. Yakında evleneceğim
ve maaşımın kesileceğini
biliyorum. Kız kardeşim SSK
emeklisi ve ayrıca ölen SSK
emeklisi eşinden de maaş
alıyor. Her iki emekli maaşına
ek olarak babamın maaşını da
alabilir mi? Gönül E.
Sigortalılık başlangıç tarihi
9/9/1999-30/4/2008 tarihleri
arasında olan erkek sigortalıların
emeklilik koşulları;
1- 60 yaş 7000 gün veya
2- 60 yaş, 25 yıllık sigortalılık
süresi ve en az 4500 gündür.
1475 sayılı kanunun 14 mad./
beşinci fıkrası kapsamında kıdem
tazminatı ödenmesi için yaş
dışındaki koşulların yani 7000
gün veya 4500 gün koşulu ile
birlikte 25 yıllık sigortalılık süresi
şartının birlikte yerine gelmesi
gerekiyor. Ancak 7000 gün
koşulunu yerine getirdiğiniz için
kıdem tazminatını alabilirsiniz.
Ayrıca 25 yıllık süreyi doldurmak
zorunda değilsiniz.
KARDEŞİM 3 AYLIĞI BİRDEN ALABİLİR Mİ?
Soru: SSK emeklisiyim,
evli değilim ve vefat eden
devlet memuru emeklisi
olan babamdan annemle
birlikte dul ve yetim maaşı
alıyoruz. Yakında evleneceğim
ve maaşımın kesileceğini
biliyorum. Kız kardeşim SSK
emeklisi ve ayrıca ölen SSK
emeklisi eşinden de maaş
alıyor. Her iki emekli maaşına
ek olarak babamın maaşını da
alabilir mi? Gönül E.
5434 sayılı Emekli Sandığı
Kanunu kapsamında kız
çocuklarına ölen ana veya
babalarından dolayı yetim
maaşı bağlanması için, kız
çocuğunun bekâr, dul veya
boşanmış olması, Emekli
Sandığı’na tabi çalışmaması
ve sandıktan aylık almaması
gerekiyor. Kız kardeşiniz SSK
emeklisi aynı zamanda eşinden
dolayı da SSK’den maaş alsa
bile babanızdan da yetim
maaşı almaya hak kazanıyor.
5510/54. Madde gereği birden
fazla dosyadan aylığa hak
kazananlara en yüksek ödemeye
imkân veren iki dosyadan aylık
ödenmekte. Ancak 5434 sayılı
kanun kapsamında (iştirakçiliğin
2008/Ekim öncesi başlaması)
bağlanan aylıklar Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliği gereği bu
uygulama dışında tutulmuş. Yani
kız kardeşiniz üç aylığı da alabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tutulma öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı!
- Erdoğan'dan 'Hatay' açıklaması
- Eski başkan yeni başkana çiçek fırlatıp küfretti!
- YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
- İngiltere'de Türk doktor skandalı!
- Türkiye'den görülecek mi?
- Ünlü ilaç şirketi konkordato talep etti
- 'Seçim sonucunu değiştirecek sayıda...'
- İYİ Parti'de dört aday birden!
- Uğur Dündar'dan Metin Oktay sözleri