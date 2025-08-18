TÜİK'in sosyoekonomik verileri açıklandı: Hangi il ve ilçeler ne durumda?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’deki hanehalklarının sosyoekonomik durumunu ortaya koyan kapsamlı bir çalışmayı ilk kez açıkladı. İdari kayıtlar kullanılarak 26 milyondan fazla hane için hesaplanan Sosyoekonomik Seviye (SES) skoru, il ve ilçe bazında resmi istatistik olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Çalışma, hanelerin gelir seviyesi, eğitim düzeyi ve meslek bilgilerini bir araya getirerek sosyoekonomik statülerini belirliyor.

HANELERİN SADECE YÜZDE 1,1’İ EN ÜST SEVİYEDE

Araştırmaya göre Türkiye’de hanelerin yalnızca yüzde 1,1’i en üst sosyoekonomik seviyede bulunuyor. Hanelerin yüzde 11’i üst seviyede, yüzde 16,4’ü üst altı seviyede, yüzde 19,7’si üst orta seviyede, yüzde 16,5’i alt orta seviyede, yüzde 18,6’sı alt seviyede ve yüzde 16,7’si ise en alt seviyede yer alıyor.

İllere göre dağılıma bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir, üst düzey sosyoekonomik grupların yoğun olduğu merkezler olarak öne çıkıyor. En üst ve üst seviye grubundaki hanelerin yüzde 28,6’sı İstanbul’da, yüzde 11,5’i Ankara’da, yüzde 6,7’si İzmir’de, yüzde 3,9’u Bursa’da ve yüzde 3,3’ü Antalya’da bulunuyor.

İLLERE GÖRE SES DAĞILIMI

Ankara: En üst seviyede yüzde 2,5, üst seviyede yüzde 16,5, üst altı seviyede yüzde 20,0, üst orta seviyede yüzde 17,5, alt orta seviyede yüzde 17,4, alt seviyede yüzde 14,0, en alt seviyede yüzde 12,2.

İstanbul: En üst seviyede yüzde 2,4, üst seviyede yüzde 16,4, üst altı seviyede yüzde 19,0, üst orta seviyede yüzde 18,6, alt orta seviyede yüzde 17,2, alt seviyede yüzde 13,8, en alt seviyede yüzde 12,6.

İzmir: En üst seviyede yüzde 1,2, üst seviyede yüzde 12,4, üst altı seviyede yüzde 17,6, üst orta seviyede yüzde 18,8, alt orta seviyede yüzde 17,8, alt seviyede yüzde 17,1, en alt seviyede yüzde 15,0.

İLÇELERDE SES DAĞILIMI

İlçeler bazında analizlerde en yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip ilçe Ankara’nın Çankaya ilçesi oldu. En üst ve üst seviye grubundaki hanelerin yüzde 4,1’i Çankaya’da, yüzde 2,4’ü Kadıköy’de (İstanbul) ve yüzde 1,9’u Yenimahalle’de (Ankara) yer alıyor.

Ortalama SES skoruna göre en yüksek yedi ilçe şu şekilde sıralandı:

Çankaya (Ankara)

(Ankara) Kadıköy (İstanbul)

(İstanbul) Beşiktaş (İstanbul)

(İstanbul) Etimesgut (Ankara)

(Ankara) Nilüfer (Bursa)

(Bursa) Bakırköy (İstanbul)

(İstanbul) Güzelbahçe (İzmir)

SES skoru en düşük olan ilçeler ise; Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) olarak belirlendi.