‘Yoksul yurttaş’a 68 milyar TL patrona 166 milyar TL destek

Yayınlanma: 19.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı merkezi yönetim bütçesi verilerine göre yılın ilk sekiz ayında, “görevlendirme giderleri” kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 516.5 milyar TL aktarıldı.

Bunun bir kısmını ise sosyal güvenliği olmayan; “yoksul yurttaşlar” için ödenen genel sağlık sigortası (GSS) primleri oluşturdu. Bilindiği gibi hanedeki kişi başı gelir brüt asgari ücretin üçte birinden düşükse GSS primini devlet ödüyor. Bugün brüt asgari ücret 20 bin 2 lira. Buna göre bugün hanedekilerin kişi başı geliri 6 bin 667 liradan az ise GSS primleri devletten. Bu nedenle de ilk sekiz ayda görevlendirme giderleri kapsamında SGK’ye yapılan GSS primi ödemeleri 68.3 milyar TL oldu. Geçen yılın tümü için bu tutar 61.1 milyar liraydı. Primi bu şekilde ödenen yurttaş sayısı ise yılın ilk altı ayında 6.1 milyon kişi olmuştu. Buna karşın SGK’nin görevlendirme giderleri içinde en büyük payı işveren prim teşviki karşılığı yapılan ödemeler oluşturuyor. Yine ilk sekiz ayda SGK’ye işveren prim teşviki karşılığı yapılan aktarım 166.6 milyar liraya ulaştı.

KISA MESAJ GİTTİ

Öte yandan sosyal güvenlik sistemi içinde olmayan ve hanehalkı kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin sağlıktan yararlanabilmesi için brüt asgari ücretin yüzde 3’ü tutarında (600 TL/aylık) ödeme yapmaları gerekiyor. SGK da geçtiğimiz günlerde milyonlarca kişiye mesaj göndererek GSS prim borçlarının ödenmesini istemişti. Aksi halde yasal takip başlatılacağını bildirmişti.