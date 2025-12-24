Yoksulluk sınırında rekor artış: Üç asgari ücret bile geçinmeye yetmiyor!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın Aralık 2025 açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, geçim koşullarındaki ağırlaşmayı gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 30 bin 655 liraya yükseldi. Açlık sınırı, 2025 yılı genelinde toplam 7 bin 399 lira arttı.

Araştırmada, gıda dışı harcamalardaki artışın etkisiyle yoksulluk sınırının 94 bin 913 liraya ulaştığı belirtildi. Yoksulluk sınırı yalnızca aralık ayında 1.216 lira artarken, 2025 yılının tamamındaki yükseliş 23 bin 865 lira oldu. Bu veriler, hane bütçeleri üzerindeki baskının yıl boyunca belirgin biçimde derinleştiğine işaret etti.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ GERİSİNDE

2025 yılında net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücret, açlık sınırının 8 bin 551 lira altında kaldı. 2026 yılı için yüzde 27 artışla belirlenen yeni net asgari ücret ise 28 bin 75 lira olarak açıklandı. Ancak bu tutar da Aralık 2025 itibarıyla açlık sınırının 2 bin 580 lira gerisinde bulunuyor.

Raporda, “Açlık sınırına gelebilmesi için asgari ücretin en az yüzde 40 oranında artırılması gerekiyordu” değerlendirmesine yer verildi.

ÜÇ ASGARİ ÜCRET BİLE YETERSİZ KALIYOR

Mevcut asgari ücret, dört kişilik bir ailenin yalnızca 21 günlük beslenme ihtiyacını karşılayabiliyor. 2026 yılında ödenecek asgari ücretle bu sürenin 27 güne çıkacağı belirtiliyor. Yoksulluk sınırı ise mevcut asgari ücretin ancak dörtte birine karşılık geliyor.

Raporda, “Ailede dört kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir bile yoksulluk sınırının 6 bin 497 lira altında kalıyor” ifadeleri kullanıldı. Üç asgari ücretin toplamının dahi yoksulluk sınırını aşamadığı vurgulandı.

EMEKLİ VE MEMUR GELİRLERİ DE YETERSİZ

Bu yılın ikinci yarısında 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, yalnızca 16 günlük gıda harcamasını karşılayabiliyor. Mevcut enflasyon dikkate alındığında, 2026 yılı başında bu tutarın 19 bin liraya çıkabileceği öngörülüyor.

En düşük memur maaşı 50 bin 534 lira seviyesinde bulunurken, bu tutar yoksulluk sınırının yüzde 53’ünü karşılayabiliyor. Ortalama memur maaşı ise yoksulluk sınırının yüzde 60’ına denk geliyor. Raporda, bu gelirlerin yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için sırasıyla en az yüzde 87,8 ve yüzde 65,6 oranlarında artış yapılması gerektiği belirtildi.

GIDA VE GIDA DIŞI HARCAMALARDA ARTIŞ

Aralık 2025’te dengeli beslenme için yapılması gereken toplam gıda harcaması 30 bin 655 liraya ulaştı. Bu tutarın 9 bin 711 lirası et, balık ve yumurtaya; 6 bin 624 lirası süt, yoğurt ve peynire; 3 bin 550 lirası sebzeye; 2 bin 962 lirası meyveye; 2 bin 486 lirası ekmek, un ve makarnaya ayrıldı. Şeker, bal, pekmez ve reçel harcamaları ise aylık bazda 148 lira artarak 2 bin 365 liraya yükseldi.

Gıda dışı kalemlerde dört kişilik bir ailenin aylık harcaması Aralık 2025 itibarıyla 64 bin 258 lira oldu. Barınma harcamaları 18 bin 990 liraya, ulaştırma harcamaları 17 bin 571 liraya, ev eşyası giderleri ise 7 bin 339 liraya çıktı. Giyim, sağlık, haberleşme, eğitim ve tatil harcamaları da eklendiğinde toplam gıda dışı harcama 64 bin 258 liraya ulaştı.