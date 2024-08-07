Yolsuzlukla mücadelede vahim tablo: 2008'den beri geriliyoruz!

Yayınlanma: 07.08.2024 - 16:07

Güncelleme: 07.08.2024 - 16:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne (İBB) bağlı çalışan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelede 180 ülke içinde 115. sırada yer aldığını belirtti.

Raporun sonuçlarına dikkat çeken İPA Başkanı Gökce, "Hukukun üstünlüğü açısından Türkiye tüm ülkelerin yüzde 65’inden daha olumsuz bir noktada. Demokrasinin güçlenmesi ve adil kamu yönetimi için hesap verebilirlik, şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün çok daha yüksek bir seviyede uygulanması gerekiyor” dedi.

Raporda, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksi ve Dünya Bankası’nın Yönetişim Endeksi verilerine göre Türkiye’nin ciddi bir şeffaflık kaybı yaşadığı vurgulandı.

"Sürekli değiştirilen Kamu İhale Sistemi kamu alımlarında rekabetçi-şeffaf eğilimi yüzde 50'nin de altına düşürmüş durumda. Türkiye son on yılda yolsuzlukla mücadelede 180 ülke içinde 115. sıraya geriledi" denildi.

İfade özgürlüğü alanında ülkenin 2008 yılında başlayan gerileyişin sürdüğü belirtilerek şu veriler paylaşıldı:

Hukukun üstünlüğü söz konusu olduğunda Türkiye 2022 itibariyle tüm ülkelerin yüzde 65'inden daha olumsuz bir hatta kaymış durumda.

Türkiye'de 2018 yılından bu yana vergi harcama raporları yayınlanmıyor. Kamu bankalarının reklam harcamalarındaki devasa artışlar medya finansındaki şeffaflık konusunda soru işaretleri doğuruyor.