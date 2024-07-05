TBMM’de ‘rant ve yolsuzluk’ tartışması

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

AKP’li Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Ağbaba’nın Mersin’de belediyeler üzerinden “kişisel rant sağladıkları” iddiasında bulununca Ağbaba tepki gösterdi.

Ağbaba, Gökçek’in babası, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Genel Müdürü’yken bir anda zengin olduğunu, belediye başkanı seçildiğini belirtti.

Ağbaba “Nereden aldın bu parayı? Sen açıkla. Baban nereden aldı? Bu adamın babası hırsız mı FETÖ’cü mü? CHP’li, HDP’li, AK Parti’li, MHP’li kim milletvekilliğinden siyasette zengin olmuşsa, hırsızdır. Onun oğlu da hırsız oğlu hırsızdır” dedi.