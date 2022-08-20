Yönetmelikle başladı: 'Bedelsiz enerji' gerginliği çıktı
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aldığı ihtiyaç fazlası enerjinin sisteme bedelsiz verilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.
OSBÜK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, lisanssız OSB’lerin üretimdeki önemine dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti: “Karar öncesi yapılan yatırımların bedelsiz katkı uygulamasından muaf tutulmasını talep ediyoruz. Önceden yapılmış yatırımlarda bir mağduriyet doğdu. Bu konuda ortak akıl ile bir çözüm üretilmesine ihtiyaç var.”
Bu arada EPDK, yönetmelikle yapılan düzenlemeye yönelik eleştiri sınırlarını aşanlar hakkında hukuki yola başvurulacağını bildirdi.
EPDK’nin açıklamasında, Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk hakkında kuruma yönelik “gangster, şehir eşkıyası” şeklindeki hakaretleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
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