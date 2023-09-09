Yozgat Belediyesi, su fiyatına 3,5 kat zam yaptı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 13:15

Güncelleme: 09.09.2023 - 13:16

AK Partili Yozgat Belediyesi, Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'nda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından belirlenen ücret tarifesinde değişiklik yapılmasını oyladı.

Komisyon tarafından hazırlanan rapor, meclis üyeleri tarafından oylamaya sunuldu ve zam önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, bu kararın alınmasıyla birlikte Yozgat'ta su fiyatlarına yüzde 233,33'lük bir zam yapıldı.

0-10 m³ arası su tüketiminde, suyun m³ fiyatı 1,80 TL'den 6 TL'ye, 11-20 m³ arası su tüketiminde, suyun m³ fiyatı 2,70 TL'den 9 TL'ye, 21 m³ ve üzeri su tüketiminde, suyun m³ fiyatı 3,60 TL'den 12 TL'ye yükseltildi