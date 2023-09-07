Son dakika: Mehmet Şimşek'ten maaş zammı açıklaması

Yayınlanma: 07.09.2023 - 14:57

Güncelleme: 07.09.2023 - 15:26

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şimşek, döviz kuruna ilişkin, "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dezenflasyon programına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yılsonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız. Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın.

MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Kur hedefimiz yok; OVP'de işin doğası gereği bir kur tahmini olması gerekiyor. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net; iç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz. Önce rezervleri güçlendireceğiz, sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacak. İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz; amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak.

Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak. Ama çalışanlar, hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek."