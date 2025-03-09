Yüksek aidat nedeniyle evini kiraya verip daha ucuzuna taşınan emeklilere maliye yolu: Emekliye vergi ‘sürprizi’

Yayınlanma: 09.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2025 - 07:39

Son dönemde, büyükşehirlerdeki konut aidatları kiralarla yarışmaya başladı. Aidatını ödeyemeyen ise daha ucuz bir eve taşınmanın arayışına giriyor. Ancak onları da vergi sürprizi bekliyor.

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büroİş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, apartman ve site aidatlarının özel güvenlik görevlisi, site görevlisi, bakım onarım, ısıtma, aydınlatma vs. giderlerden oluştuğuna dikkat çekti. Bu giderlerdeki artış oranlarının emekli aylık artış oranlarından daha fazla olduğuna işaret eden Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asgari ücret veya açlık sınırının altında emekli aylıkları ile geçinmeye çalışan emekliler zamanında dişinden tırnağından kısıp almış olduğu veya atadan miras kalan evinde ağız tadıyla oturamaz hale geldi. Bu durumda olan yurttaş, oturduğu evi satıp veya kiraya verip aidatları daha düşük olan başka semtlerde kiraya çıkmaya ya da ev almaya başladı. Ancak yüksek kira alıp düşük kira ödeyince bu kez de Gelir Vergisi Yasası’na göre vergi doğuyor. Beş yıl içinde alım-satım durumunda da değer artış kazancı yönünden vergi çıkma durumu var. Hiç vergi çıkmaması durumunda bile beyanname vermek gerektiğinden 672.40 TL damga vergisi ödenmek zorunda. Bir nevi servet vergisi sadece emekliye, dar gelirliye uygulanmış oluyor.”

‘DOLUYA TUTULDU’

Bu durumda olan yurttaşların geçinemediği, yüksek aidatları ödeyemediği için anılarının olduğu evinden istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kaldıklarına işaret eden Hamzaçebi, “Yoksa gelir elde etmek için bu evlerden taşınmıyorlar” dedi. Yaşananları “Emekli bir nevi yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş oluyor” şeklinde yorumlayan Hamzaçebi, hükümetin, bu durumda olup asgari ücret veya açlık sınırının altında tek aylık ile geçinmeye çalışan emekli ve emekçilerin ya vergi yükünü hafifletmesi ya da gelirlerini artırması gerektiğini söyledi.