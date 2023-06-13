Yüksek enflasyon, artan maliyet ve varlık değerlerine bu yıl deprem eklendi: Hasar yüzde 108 arttı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2023 - 04:00

Sigorta şirketlerinin Ocak-Mart 2023 dönemine ait mali tabloları, özellikle gerçekleşen riskler açısından zorlu bir yıla adım atıldığını ortaya koyuyor.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre yılın ilk üç ayında 2022’nin aynı dönemine kıyasla hayatdışı branş kapsamında yapılan hasar ödemeleri yüzde 107.6 artarak 34.3 milyar liraya ulaştı. Buna karşın artan primlerin de etkisiyle, Ocak-Mart 2022’de 423.1 milyon lira olan teknik zarar bu yıl 3.2 milyar lira kâra dönüştü. Böylece geçen yıl yüzde -2.8 olan teknik kâr/zarar oranı da iyileşerek yüzde 8.3 oldu. Hayat branşında ise ödenen hasar yüzde 64.1 artışla 2.4 milyar liraya ulaşırken teknik kâr da yüzde 104 yükselerek 1.6 milyar lirayı aştı. Teknik kâr/zarar oranı da yine iyileşerek yüzde 15.8’den yüzde 16.8 ulaştı.

Sonuçlara hayatdışının alt branşları açısından bakıldığında, yangın ve doğal afetler özellikle dikkat çekiyor. Bu branş kapsamında ödenen hasar yüzde 346.8 artışla 7.6 milyar liraya ulaştı. Bu branşta Ocak-Mart 2022’de 407.8 milyon lira olan teknik kâr da 1 milyar liradan fazla zarara dönüştü. Buna göre de geçen yıl yüzde 34.4 olan teknik kâr/zarar oranı kötüleşerek -48.9 oldu.

‘OTO’ TOPARLIYOR

Hayatdışının en büyük alt branşı olan zorunlu trafik sigortasında ise hasar ödemesi yüzde 77.7 artışla 10.3 milyar lira olurken 2.9 milyar liralık teknik zarar 2.8 milyar liraya geriledi. Bu branşta geçen yılın tümünde 11.7 milyar liralık zarar oluşmuştu. Kasko sigortasında ise hasar ödemesi yüzde 51.8 artışla 5.9 milyar liraya çıkarken geçen yılki 1.3 milyar liralık teknik zarar 4.3 milyar liradan fazla kâra dönüştü. Bunların yanında hastalık-sağlıkta yüzde 135 artışla 6.9 milyar liralık hasar ödemesi yapıldı. Teknik kâr ise 148.9 milyon liradan 745 milyon liraya yükseldi.

DÖNÜŞÜM TECRÜBESİNİ ŞİRKETLERLE PAYLAŞACAK

AllIanz Türkiye’nin, çevre ve iklim değişikliği hizmetleri ile iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve azaltılması, iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi ve bu kapsamda ortaya çıkan risklerin yönetilmesi gibi alanlara odaklanacağı açıklandı. Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan, “Sürdürülebilirliği 2016’dan bu yana özel bir ekiple yönetiyoruz. Tecrübemizi, bizimle aynı hedef için yürüyen şirketlerle paylaşmaya hazırız” dedi.

‘SAĞLIK SİGORTASINDAKİ GÜÇLENMEMİZ SÜRECEK‘

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in, hisse devri sonrası yoluna “QNB Sigorta” adıyla devam edeceği açıklandı. Bireysel ve kurumsal müşterilerine geniş ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve kanal çeşitliliğiyle güvenilir sigortacılık hizmetleri sunmayı sürdüreceklerini belirten QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, “Özellikle sağlık sigortası alanında güçlenmeyi sürdüreceğiz. Hayat ve bireysel emeklilik branşlarında da başarı grafiğimizi yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.

BES BİRİKİMLERİNE YÖN VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Garanti BBVA Emeklilik’in, uzman kadrosuyla BES müşterilerine “Finansal Danışmanlık” hizmeti sunduğu açıklandı.

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer şuna dikkat çekti: “Danışmanlarımız ayrıca herhangi bir talep beklemeden belli periyotlarla müşterilerimizi arayarak fon getirileri ve yatırım tercihlerini onlarla birlikte değerlendirip birikimlerine yön vermelerine yardımcı oluyor.”

‘SEKTÖRÜMÜZ SERMAYE YETERLİLİK ŞOKU YAŞAYABİLİR’

AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, depremin etkilerine ve asgari ücret, döviz gibi artan maliyetlere dikkat çekerek sektörü sermaye yeterliliği konusunda uyardı.

Groupama Türkiye’nin AXA’ya katılmasından sonra, İstanbul’da “Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme” gündemli bir toplantıyla acentelerle buluşan Ölken, sermaye yeterlilik oranıyla ilgili dünya ortalamasının yüzde 160 olduğuna atıf yaparak şöyle devam etti: “2022 sonu itibarıyla bu oran Türkiye’de yüzde 129. Bu oranın yüzde 120 olması ise dikkat bayrağının çekilmesi anlamına geliyor. İçinde olduğumuz yıldaki gelişmeler nedeniyle bu oranın düşmesini bekliyoruz. Sektörümüz bu yıl sermaye yeterlilik şoku yaşayabilir.”

AXA’nın bu konuya büyük önem verdiğini ifade eden Ölken, grup ortalamasında yüzde 215 olan bu oranın Türkiye’de yüzde 209 olduğunu anlattı. Yeni dönemle ilgili hedeflerini de açıklayan Ölken, bu yıl hayatdışında 35 milyar liralık üretim tahminleri olduğunu, 2026 hedefini ise 2 milyar Avro belirlediklerini açıkladı. Şirket ayrıca 3 milyar liralık hayat primini 10 milyar TL, müşteri sayısını ise 3 milyondan 4.5 milyona yükseltmek istiyor.

‘ÖDEME KAPASİTEMİZİ 117 MİLYARA ÇIKARDIK’

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren, 7 Haziran itibarıyla 560 bin 437 adet hasar ihbarı aldıklarını, ödenen tazminatın ise 26.5 milyar lira olduğunu açıkladı.

İhbarların gelmeye devam ettiğini de belirten Eren, özetle şu vurguyu yaptı: “Çalışmalarımızın odağına her zaman deprem sonrası hazırlık planlarımızı koyarak hareket ettik. DASK’ı devraldığımızda var olan 10.5 milyar TL’lik fon büyüklüğünü, 25 yılda 23.5 milyar TL’ye yükselttik. 25 milyar TL olan ödeme kapasitemizi 117 milyar TL’ye çıkardık. Teknolojik altyapıyı yeniledik. Eşzamanlı olarak sınırsız hasar ihbarı alabiliyor ve 24 saat içinde 96 bin adet hasar dosyası açabiliyoruz.”

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