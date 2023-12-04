Yumurta fiyatı menemeni yaktı! Menemen enflasyonu yüzde 58’i aştı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:38

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:38

Kasım ayı menemen enflasyonu çarliston biberdeki yüzde 11'lik, domatesteki yüzde 5’lik, soğandaki yüzde 7’lik azalışa rağmen yüzde 14’lük yumurta artışının etkisiyle aylık yüzde 3.83 yıllık ise ile yüzde 58.24 yükseli gösterdi. Endeks bazında baktığımızda ise Menemen endeksi 565.84 seviyesine çıktı.

Menemen Endeksinin yaratıcısı Doç. Dr. Caner Özdurak’a göre, özellikle hal fiyatlarıyla pazar fiyatları arasında ciddi ayrışmalar görülüyor. Son olarak kasım ayında domates, biber ve soğan fiyatlarında düşüşler görünse de son haftada gözlemlenen yüksek artışlar 2023 Aralık ayında daha da hızlanan bir menemen enflasyonunun habercisi gibi görünüyor.

Özdurak, “Uzun zamandır endeks ve döviz kuru arasındaki kırılmış korelasyon haziran ve temmuz ayında etkisini hissettirirken faiz artışları, Kur Korumalı Mevduattan çıkışların başlaması ile Kasım ayında kur etkisi daha hissedilir oldu ve ekim ayında yüzde 3,19 artan dolar-TL döviz kuru kasım ayında yüzde 2.84 arttı. Bur artışlar Haziran-Temmuz 2023 düzeltmelerinden sonraki en yüksek aylık artışlar olarak gözlendi” diye konuştu.