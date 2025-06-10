Yunan Adalarına kapıda vize ve vizesiz seyahat: Güncel feribot seferleri ve bilet fiyatları!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşma kapsamında, Türk vatandaşları belirli Ege adalarına Schengen vizesi olmadan seyahat edebiliyor. “Kapıda vize” uygulaması sayesinde, feribotla adalara gelen ziyaretçiler, girişte 60 Euro karşılığında kısa süreli vize alarak adaya giriş yapabiliyor.

2025 yılında kapıda vize uygulaması şu adaları kapsıyor:

Samos (Sisam)

Kos (İstanköy)

Rodos

Leros

Kalymnos

Kastellorizo (Meis)

Symi (Simi)

2025 YUNAN ADALARINA FERİBOT ÜCRETLERİ

İDO’nun 2025 yaz dönemi için belirlediği gidiş-dönüş feribot fiyatları şöyle:

Seferihisar - Samos: 40 Euro

40 Euro Kuşadası - Samos: 55 Euro

55 Euro Dikili - Midilli: 45 Euro

Kapıda vize bedeli ise tek geçiş için 60 Euro olarak uygulanıyor.

TÜRKİYE KIYILARINDAN YUNAN ADALARINA FERİBOT SEFERLERİ

Ege’nin gözde adalarına ulaşmak için Türkiye’nin farklı kıyılarından feribot seferleri düzenleniyor. İşte bazı güzergahlar ve tahmini yolculuk süreleri: