Yunan Adalarına kapıda vize ve vizesiz seyahat: Güncel feribot seferleri ve bilet fiyatları!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşma kapsamında, Türk vatandaşları belirli Ege adalarına Schengen vizesi olmadan seyahat edebiliyor. “Kapıda vize” uygulaması sayesinde, feribotla adalara gelen ziyaretçiler, girişte 60 Euro karşılığında kısa süreli vize alarak adaya giriş yapabiliyor.
2025 yılında kapıda vize uygulaması şu adaları kapsıyor:
- Samos (Sisam)
- Kos (İstanköy)
- Rodos
- Leros
- Kalymnos
- Kastellorizo (Meis)
- Symi (Simi)
2025 YUNAN ADALARINA FERİBOT ÜCRETLERİ
İDO’nun 2025 yaz dönemi için belirlediği gidiş-dönüş feribot fiyatları şöyle:
- Seferihisar - Samos: 40 Euro
- Kuşadası - Samos: 55 Euro
- Dikili - Midilli: 45 Euro
Kapıda vize bedeli ise tek geçiş için 60 Euro olarak uygulanıyor.
TÜRKİYE KIYILARINDAN YUNAN ADALARINA FERİBOT SEFERLERİ
Ege’nin gözde adalarına ulaşmak için Türkiye’nin farklı kıyılarından feribot seferleri düzenleniyor. İşte bazı güzergahlar ve tahmini yolculuk süreleri:
- Ayvalık - Midilli (Lesvos): Yaklaşık 1,5 saat
- Çeşme - Sakız (Chios): 30-45 dakika
- Kuşadası - Samos (Sisam): Yaklaşık 1 saat 15 dakika
- Bodrum - Kos (İstanköy): Yaklaşık 45 dakika
- Marmaris - Rodos: Yaklaşık 1 saat
- Kaş - Kastellorizo (Meis): 20-30 dakika
- Bodrum - Kalymnos: Genellikle Kos aktarmalı, toplam süre 2-2,5 saat
- Bodrum / Datça / Marmaris - Symi (Simi): Genellikle Rodos aktarmalı, toplam süre 2-3 saat