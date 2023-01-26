Yurt dışı kaynaklı döviz için Merkez Bankası’ndan yeni karar

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:18

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 09:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, bu yıl için açıklanan para politikası ve liralaşma stratejisine atıfta bulunularak "(buna göre) ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlanmasına" karar verildiği ifade edildi.

TCMB bu ve geçen haftaki benzer düzenlemelerle bankaların, kurumların yurtdışında tuttuğu dövizleri Türkiye'ye getirmeleri halinde ek bir destek sağlamış oluyor. Düzenlemeler mevcut stabil döviz politikasını desteklemek için kullanılıyor.

Bu düzenleme ile TCMB'ye düzenli olarak döviz satışı yapan ihracatçılar ile turizimcilerin dahil olmak üzere tüm kurumlara da yurtdışında tuttuğu dövizi Türkiye'ye getirmesi halinde destek verilmiş olacak. Düzenleme getirilen dövizi TCMB'nin rezervlerine kattığı ve tutarın KKM mevduatı olarak tutulması esası bulunuyor.

YÜZDE 2'Sİ KADAR DÖVIZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ



Açıklamaya ve Resmi Gazete'de yayımlanan Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e göre şirketlerin dış kaynakları dövizlerinin TCMB'ye satışı sırasında, TCMB tarafından belirlenen bir süre boyunca döviz alımı yapmamaları taahhütü karşılığında, TL'ye çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği verilecek.

Ayrıca getirdikleri dövizin en az yüzde 40'ını TCMB'ye satan bankalar, TCMB'ye satılmayan dövizi kur korumalı dönüşüm hesabına koymaları ve TCMB tarafından belirlenen süre boyunca sattıklarından fazla döviz almama taahhütünde bulunmaları halinde yine yüzde 2 döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek.

Şirketler taahhütlerini yerine getirmezse TCMB kaynaklı kredi kullanım talepleri bir yıl süreyle kabul edilmeyecek. Ayrıca dönüşüm desteğinin ihlal edilen süre için verilen bölümü geri tahsil edilecek.

TCMB geçen hafta bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tutukları yabancı para serbest hesaplar için de yüzde 4.5 faiz ödemeye başlamıştı.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. Kur 18.8 etrafında yatay seyir izliyor.