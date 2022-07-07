Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 59,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 22,1 milyon dolarlık DİBS ve 2,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

AA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:03
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Temmuz haftasında net 59,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 22,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Haziran itibarıyla 15 milyar 365,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Temmuz'da 15 milyar 297,3 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 381,5 milyon dolardan 1 milyar 456 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 116,4 milyon dolardan 123,5 milyon dolara yükseldi.


hisse senedi yurt dışı dolar Devlet İç Borçlanma Senedi Şirket Borçlanma Senetleri
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler