Stajyer avukatın 20 milyonluk 'senet oyunu'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 10:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna göre haciz işlemi 13 Haziran sabahı gerçekleşti.

İstanbul 4. İcra Müdürlüğü üzerinden yapılan işleme konu alacak ise 20 milyonluk bir senede dayalı görünüyor. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, senedin düzenleme tarihi 30 Nisan 2019… Vade tarihi 30 Haziran 2019 olan senedin alacaklısı İstanbul’da yaşayan stajyer Avukat Ahmet Can İ. (23) görünüyor. Senedin borçlusu ise bir teknokentte çalışan Gözde Ulusoy Ç. (40).

O ANLARI KAMERA KAYITLARINA YANSIDI

Ankara Barosu’na üye bir avukat eli ile geçen 29 Nisan’da işleme konulan senede ilişkin haciz işlemi ise 13 Haziran günü yapıldı. Savcılığa sunulan kamera kayıtlarına göre, haciz aracı ve polis otosu saat 10.50 gibi haciz işleminin yapılacağı Abdi İpekçi Caddesi’nde yol almaya başladı. Bu esnada, senedin borçlusu olarak görünen Gözde Ulusoy Ç., cadde üzerinde bir süre telefonla konuştuktan sonra, haczin yapılacağı restoranın önüne doğru yol aldı.

‘BORÇLU’ YOLA DEVAM ETTİ HACİZ BAŞLADI

Gözde Ulusoy Ç. restoranın önünde geçtiği esnada, alacaklı tarafın avukatları ve haciz memuru kendisini durdurdu. Görevlilere kimliğini veren Ç., dakikalar sonra yoluna devam etti. Bu esnada, alacaklı tarafın avukatı olduğunu belirten bir kişi, restoranın sahibi Sedef B.'yi (44) aradı. Bu kişi Sedef B.'ye, haciz işlemi için geldiklerini Gözde Ulusoy Ç.’yi tanıyıp tanımadığını sordu. Sedef B. “Söylediğiniz kişinin eşi Erman Ç., geçen yıl vefat eden eşim ile bir büfede ortaktı. Ancak Gözde hanımın bizimle hiçbir ilgisi yok. Ben gelmeden de herhangi bir işlem yapmayın” dedi.

MÜŞTERİLERİN ÇIKMASINI İSTEDİLER

Haciz memuru, alacaklı taraf avukatları ve polisler restoranda haciz işlemi yapmaya başladı. Zaman zaman, hacze gelen kişilerle restoran çalışanları arasında yaşanan sözlü ve fiziksel tartışma da kamera kayıtlarına yansıdı. Alacaklı taraf avukatı olduğunu belirten kişiler, yüksek sesle bağırarak müşterilerin restorandan çıkmalarını istedi.

BAHŞİŞ KUTUSUNA DA HACİZ

Duruma tepki gösteren görevliler, senedin borçlusu kadın ile bir ilgilerinin olmadığını, ticaret sicil kayıtlarının da bunu ortaya koyduğunu belirtti. Gerginlik sürerken, haciz memuru işleme başladı. Restoranda yer alan ürünler tutanağa yazıldı. Kasada haciz işlemi yapıldı. Kasada bulunan tüm paralar tek tek sayıldı. Bahşiş kutusu dahi açtırılarak söz konusu paralar sayıldı. Bu esnada, Sedef B. ve avukatları da haczin yapıldığı restorana geldi. B. ile bu kişiler arasında gerginlik sürerken hazırlanan 9 sayfalık tutanak hazırlandı.

‘ORGANİZE HAREKET EDİLDİ’

İşlem sonrası iş kadını Sedef B. soluğu karakolda aldı. Olaya ilişkin ifade veren Sedef B., alacaklı tarafı tanımadığını, borçlu kadın ile de hiçbir ortaklıklarının olmadığını belirtti. Emniyet ifadeleri sonrası konu ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. 7 kişinin şüpheli olarak yer aldığı suç duyurusunda “Şüpheliler bir suç organizasyonu oluşturmuş” denildi.

ARALARINDA İRTİBAT VAR

Savcılık başvurusunun devamında “Kamera kayıtlarına göre borçlu olduğu iddia edilen kadın, restoranın gerisinde kaldırımda bekliyor. Haciz memuru ve alacaklı avukatları restoranın önüne geldikleri an, bu kişi de restoranın önünde geçiyor. Tam o anda, alacaklı vekilince durduruluyor. Güneş gözlüklü bu kadın adı ile hitap edilerek durduruluyor. Bunun tesadüf olmadığı bir kurgu olduğu çok açık. Bu kişiler arasındaki telefon kayıtlarına bakıldığında, işlem öncesi birbirleri ile konuştukları ortaya çıkacaktır” denildi.

ŞİRKET O TARİHTE KURULMAMIŞ

Senedin hileli bir biçimde düzenlendiği iddia edilen suç duyurusunda “Senedin düzenlenme tarihi 30 Nisan 2019... Senette borçlu tarafın adresi ise, müvekkile ait restoranın adresi aynı. Ancak bu restoranın bağlı olduğu şirket 10 Mayıs 2019’da kuruldu. Kira kontrat tarihi ise 15 Mayıs 2019. Bir başka ifade ile senedin düzenlendiği tarihte müvekkile ait şirket henüz kurulmuş değil; restoran da ortada yok” ifadelerine yer verildi.

7 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Hakkında suç duyurusunda bulunulan isimler arasında, senedin alacaklısı görünen Ahmet Can İ., avukatı Dilara Ö.’nün yanı sıra haciz memuru, polis memuru ve avukat olduklarını belirten ancak haciz tutanağında adları yer almayan iki kişi de yer aldı. Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere aradığımız stajyer Avukat Ahmet Can İ.’de herhangi bir dönüş olmadı. Senedi işleme koyan Ankara Barosu’na üye Avukat Mehmet İlker Yılmaz “Yetki belgesi ile işlem yaptım” diyerek başka bir avukatı adres gösterdi. Yılmaz’ın sözünü ettiği Ankara 2 Nolu Baro'ya üye avukat A. C. Y'den ise dönüş olmadı.