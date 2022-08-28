Yurt içinde gözler büyüme verisine çevrildi

28 Ağustos 2022 Pazar, 07:00

Yılbaşından bu yana enflasyona karşı yatırımcısını koruyabilen Borsa İstanbul’da rekorlar sürüyor. Ancak BİST 100 Endeksi’nde sadece 54 hisse enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

Bu hafta Borsa İstanbul'da gelecek hafta gözler çarşamba günü açıklanacak 2. çeyrek GSYH verisine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2022 yılının 2. çeyreğinde yüzde 7,3 artmasını öngörüyor.

DOLAR/TL HAFTALIK 0.34 DEĞER KAZANDI



Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4,17 artışla 3.146,10 puana yükselerek haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 3.188,07'ye çıkardı. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,34 değer kazanarak 18,1643'e yükseldi.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 3.190 ve 3.250 seviyelerinin direnç, 3.100 ve 3.050 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi ile perşembe imalat sanayi PMI verisi takip edilecek. Borsa İstanbul salı günü 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacak.