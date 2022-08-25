Borsaya 9 ayın en yüklü yabancı girişi

25 Ağustos 2022 Perşembe, 15:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 19 Ağustos haftasında yabancı yatırımcılar hisse tarafında 366 milyon dolarlık net alım yaptı. Böylelikle Kasım 2021'den bu yana borsaya en yüklü yabancı girişi yaşandı.

19 Ağustos haftasında yabancı yatırımcı tahvilde ise 10 milyon dolarla net satış gerçekleştirdi.

YIL BAŞINDAN BU YANA NET SATIŞI 3.2 MİLYAR DOLAR



Son verilerle birlikte ağustos ayında yabancı yatırımcının borsada nette 700 milyon doları aşan alım gerçekleştirdiği görüldü.

Yılın tamamına bakıldığında ise borsada yabancı yatırımcının net satış tarafında olduğu izlendi. TCMB verilerine göre yıl başından bu yana yabancıların hisselerde net satışı 3,2 milyar dolar oldu.