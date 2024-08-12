Yurtdışı çıkış harcı zamlandı

Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:56

Güncelleme: 12.08.2024 - 09:56

Dış hat uçuşlarında Türk vatandaşlarından alınan 150 lira tutarındaki yurt dışı çıkış harç pulu ücretinin 500 liraya yükseltilmesine yönelik kanun, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanuna göre yurtdışı çıkış harcı, 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltildi.

Pasaport kontrolünden geçiş yaparak yurtdışına çıkacak olan Türk vatandaşları, bu gece saat 00.00’dan itibaren yurt dışı çıkış harç pulu için 500 lira ödeyecek.